El renacer de las leyendas mediterráneas: Terra Mítica inaugura su temporada más esperada

El parque temático de Benidorm abre sus puertas el próximo 15 de mayo con una renovada apuesta por los espectáculos de gran formato y sus atracciones más icónicas.

La ciudad de Benidorm se prepara para recuperar uno de sus grandes motores de ocio con la apertura inminente de Terra Mítica. El complejo temático, referente del entretenimiento en el arco mediterráneo, iniciará una nueva andadura el próximo 15 de mayo, consolidando una oferta que fusiona la adrenalina de sus vertiginosas atracciones con el rigor histórico y visual de sus puestas en escena.

En esta ocasión, el parque ha decidido apostar por la vuelta de sus personajes más emblemáticos, aquellos que han forjado la identidad del recinto a lo largo de los años, para ofrecer una experiencia que busca cautivar tanto a las nuevas generaciones como a los visitantes más fieles que regresan cada año en busca de aventuras clásicas.

El protagonismo de esta nueva temporada recae con fuerza en el ámbito de los espectáculos, que vuelven a posicionarse como el eje vertebrador de la visita. El legendario corsario Barbarroja regresa para capitanear las tardes del parque con "Barbarroja, el tesoro perdido", una producción que se ha convertido en el auténtico buque insignia del complejo.

'Barbarroja, el tesoro perdido', el espectáculo en el parque benidormí. Terra Mítica

Este show, que destaca por una puesta en escena de corte cinematográfico y altas dosis de acción, será el encargado de cerrar cada jornada, permitiendo a los asistentes sumergirse en una historia de piratas que combina efectos especiales con una narrativa vibrante. La zona de Iberia será el escenario de estas peripecias, donde la tripulación del temido pirata revivirá sus andanzas ante un público que sigue aclamando este montaje como uno de los favoritos de la oferta global.

No menos importante es la renovación de otros clásicos del parque, como es el caso de "El Torneo". Este espectáculo, que presume de ser el más veterano e icónico de Terra Mítica, contará a partir de ahora con un nuevo auditorio ubicado en el área de Las Islas. En este espacio, el Caballero Negro, a lomos de su inseparable corcel Carbón, y su escudero protagonizarán divertidas y emocionantes justas medievales.

'El circo de las mariposas', una escena mágica y sorprendente. Terra Mítica

Esta mudanza a un escenario propio en Las Islas no es casual, ya que esta zona se confirma como el corazón de la diversión familiar del parque. En este mismo sector, la magia tomará el relevo con "El Circo de las mariposas", una propuesta que se desarrolla en el auditorio de Pandora y que promete una atmósfera sorprendente para deleite de los asistentes.

Más allá de la escena, la propuesta recreativa mantiene intacta su esencia con más de treinta atracciones operativas. Los visitantes podrán disfrutar desde el primer día de apertura de los refrescantes "Rápidos de Argos" o de los emblemáticos coches de choque "Arietes", que cuentan también con su versión infantil, "Jabatos".

Para los amantes de las emociones fuertes, el parque sigue ofreciendo sus estructuras más audaces, como "Titánide", "Inferno" o "Las Cataratas del Nilo", que se complementan con espacios de relax y zonas de agua diseñadas para combatir las temperaturas de la costa alicantina. Con esta apertura, Terra Mítica no solo reabre sus puertas, sino que reafirma su compromiso de transportar a sus visitantes a las grandes culturas clásicas del Mediterráneo a través de una cuidada arquitectura y una animación en vivo que convierte cada rincón del parque en una leyenda viva.