Benidorm invierte en la modernización de las infraestructuras hídricas como base de su desarrollo sostenible

Benidorm dispone de una extensa y compleja red de abastecimiento formada por conducciones, depósitos y estaciones que, aunque pasan desapercibidas para ciudadanos y visitantes, resultan fundamentales para su funcionamiento. La gestión de este sistema corresponde a la empresa Veolia.

Tal y como ha destacado el gerente de Veolia en la ciudad, Ciriaco Clemente, "detrás de cada grifo, de cada ducha o de cada calle existe una infraestructura compleja que lo hace posible". Además, ha señalado que el crecimiento urbano y turístico de Benidorm ha sido viable gracias a años de planificación, ampliación y mejora continua de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Las zonas de Levante, Poniente y el casco urbano reflejan diferentes etapas del desarrollo de la ciudad, aunque todas comparten un mismo elemento estructural: el agua.

Actualmente, Benidorm es un referente turístico internacional con una capacidad de acogida que multiplica varias veces su población residente. Este cambio, desde sus orígenes como pueblo pesquero hasta convertirse en una ciudad moderna y vertical, solo ha sido posible gracias a dos pilares fundamentales: garantizar agua potable en cantidad y calidad, y disponer de un sistema de saneamiento eficaz capaz de gestionar las aguas residuales de forma continua y segura.

Las infraestructuras hidráulicas, por su propia naturaleza, suelen pasar desapercibidas. Se encuentran bajo tierra o integradas en el entorno urbano, y solo llaman la atención cuando se producen incidencias o intervenciones. Sin embargo, su importancia es clave: determinan el crecimiento de la ciudad, influyen en la calidad de vida y contribuyen a la protección del entorno costero.

En los últimos años, el Ayuntamiento de Benidorm, junto con Veolia, ha impulsado diversas actuaciones de renovación y ampliación de estas redes. Aunque estas obras generan molestias temporales, como ruidos o alteraciones del tráfico, son esenciales para garantizar el servicio y afrontar desafíos como el cambio climático, la alta demanda estacional y la necesidad de una gestión más eficiente del agua.

Sostener el motor turístico

La zona de Levante representa la imagen más reconocible de Benidorm, con su perfil de rascacielos, actividad constante y gran concentración hotelera. Esta intensidad turística exige un suministro de agua continuo y un sistema de saneamiento fiable.

Para responder a esta demanda, se ha llevado a cabo la renovación integral de las redes en la Avenida Mediterráneo, una de las principales arterias de la zona. Esta actuación ha permitido sustituir infraestructuras antiguas, aumentar la capacidad de la red y reducir el riesgo de incidencias, garantizando así el suministro durante todo el año, especialmente en los periodos de mayor afluencia.

Según Clemente, esta intervención va más allá de lo técnico: "refuerza el modelo turístico de Benidorm, basado en altos estándares de calidad que también dependen de lo que no se ve".

Crecimiento y nuevas soluciones

Mientras Levante simboliza la consolidación turística, Poniente representa el crecimiento reciente y el futuro de la ciudad. Su desarrollo ha implicado la construcción de nuevas infraestructuras adaptadas a una mayor demanda y a posibles expansiones.

Un elemento clave ha sido la construcción del Depósito E, que permite regular el caudal y la presión del agua en esta zona, algo especialmente relevante debido a la orografía de Benidorm.

Además, Poniente ha comenzado a incorporar redes de agua regenerada, una solución estratégica que diversifica los recursos disponibles y reduce la dependencia del agua potable. En un contexto de sequías recurrentes y cambio climático, estas alternativas refuerzan la seguridad hídrica de la ciudad.

Esta zona ejemplifica la necesidad de coordinar el desarrollo urbano con la planificación hidráulica, asegurando que cada nuevo proyecto cuente con una infraestructura adecuada.

Casco urbano

El casco antiguo constituye el origen de Benidorm y presenta características urbanas más complejas, con calles estrechas y redes más antiguas. Esto hace que las intervenciones sean más delicadas y requieran una planificación cuidadosa para minimizar el impacto en residentes y comercios.

Aun así, la renovación de estas infraestructuras es prioritaria, ya que las conducciones envejecidas aumentan el riesgo de fugas y averías, lo que implica pérdidas de un recurso valioso como el agua.

Por ello, el Ayuntamiento y Veolia están ejecutando mejoras de forma progresiva, adaptándose a las particularidades de cada zona. Mantener la calidad del servicio en el casco antiguo también contribuye a preservar su identidad y atractivo.

La gestión del agua en Benidorm requiere un equilibrio constante entre demanda, recursos disponibles y sostenibilidad. La colaboración entre Veolia y el Ayuntamiento permite anticipar necesidades, modernizar infraestructuras y preparar la ciudad para un futuro en el que la resiliencia hídrica será clave.

Cada intervención forma parte de una estrategia global para mantener a Benidorm como una ciudad habitable, atractiva y comprometida con su entorno. Como resume Ciriaco Clemente, "aunque cada zona tiene su propia evolución, todas comparten una base común: una infraestructura hidráulica que garantiza calidad de vida y desarrollo futuro".