Vía despejada para el acuerdo por Serra Gelada: los propietarios aceptan el plan de pago del Ayuntamiento de Benidorm

Fin al culebrón de Serra Gelada. Los propietarios del suelo convertido en parque natural aceptan la propuesta de pagos avanzada por el Ayuntamiento de Benidorm el pasado viernes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana había impuesto el pago de una multa de 283 millones de euros más intereses, un total de 350 millones. El plan anunciado por el alcalde Toni Pérez establece que este año se les ofrecerá 60 millones en efectivo y a partir de ahí en varias anualidades.

El despacho de abogados Domingo Monforte avanza a EL ESPAÑOL la satisfacción por esta decisión. "Los propietarios han mantenido, desde el inicio de este procedimiento, una posición clara y coherente".

Y esta la dividen en dos: "La defensa de su derecho a obtener la compensación que legalmente les corresponde por unos terrenos cedidos al Ayuntamiento de Benidorm hace más de veinte años y, al mismo tiempo, una voluntad expresa de que dicho reconocimiento no se traduzca en un perjuicio para el interés general del municipio".

La preocupación por el perjuicio a la ciudad es una de las claves que destacaba Toni Pérez en la rueda de prensa del pasado viernes. En ella señalaba que el pago se dividiría con una propuesta de pago en suelo urbanizable por unos 70 millones de euros y otro en efectivo en una cantidad mínima del 8 % del presupuesto anual.

El despacho recuerda que en este largo proceso, "los propietarios han actuado con responsabilidad y sentido institucional, manteniendo desde el primer momento una actitud constructiva y abierta al diálogo".

Ahí es donde coinciden con el Ayuntamiento en que el pago de la multa no podía suponer un aumento en los impuestos. De hecho resaltan que con este acuerdo no habrá "una merma en la calidad de los servicios públicos", ni afectará a los trabajadores municipales.

El plan de Pérez destaca que es asumible dentro del presupuesto que lanza la capital turística de la Comunitat Valenciana cada año y por tanto "no compromete las subvenciones y ayudas a colectivos sociales, culturales, deportivos o asistenciales" ni, finalmente, implica la "intervención externa de las cuentas municipales".

Los propietarios concluyen en su comunicado que "es posible cumplir una sentencia firme mediante soluciones razonables, proporcionadas y sostenibles, manteniendo en todo momento la mano tendida para alcanzar un acuerdo que beneficie tanto a las partes como al conjunto de la ciudad de Benidorm".