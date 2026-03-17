Dimite el concejal de Compromís en un pueblo de Alicante acusado de abofetear y causar lesiones a su pareja

Fin provisional a la carrera política de Rafa Ramón Mompó. El concejal de Compromís acusado este domingo por su pareja de abofetearla y arrastrarla por el suelo ha dimitido de su cargo como concejal en el municipio de Altea. El edil ya había sido apartado este lunes de sus responsabilidades y expulsado del partido.

Así lo ha hecho público este martes el Ayuntamiento de esta localidad en la costa de Alicante a través de un comunicado que recoge Efe. En él destacan "la condena firme y rotunda ante cualquier forma de violencia, especialmente contra las mujeres, así como el compromiso inequívoco con la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas".

Con esta dimisión, Mompó pierde su condición de aforado y su sueldo público, enfrentándose ahora al proceso judicial como un ciudadano particular. El juzgado de guardia de Dénia (partido judicial al que pertenece Xàbia, lugar de los hechos) es el encargado de instruir el caso por violencia de género.

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