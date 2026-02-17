Terra Natura Benidorm colaborará con Scalapay para romper barreras económicas y facilitar los pagos
La alianza permitirá a los visitantes poder fraccionar el importe de sus compras en tres o cuatro plazos sin intereses.
Terra Natura Benidorm ha firmado un acuerdo de colaboración con Scalapay, empresa de soluciones BNPL (siglas en inglés de Buy Now, Pay Later, o ‘Compra ahora, paga después’), con el objetivo de incorporar nuevas fórmulas de pago flexible que faciliten el acceso a experiencias de ocio familiar en el parque.
Gracias a esta alianza, los visitantes podrán fraccionar el importe de sus compras en tres o cuatro plazos sin intereses, mediante un sistema sencillo y transparente que mejora la experiencia desde el primer momento del proceso de pago.
Esta solución permite planificar el gasto de forma cómoda, eliminando barreras económicas y favoreciendo la toma de decisiones en el ámbito del ocio familiar.
Con esta iniciativa, el parque se adapta a las necesidades actuales de las familias, manteniendo su apuesta por experiencias accesibles, educativas y sostenibles.
"Este acuerdo nos permite seguir creciendo sin perder nuestro foco: ofrecer experiencias de calidad, accesibles y alineadas con las necesidades reales de las familias de hoy", ha afirmado Javier Zapata García, director Comercial de Terra Natura Benidorm.
Por su parte, Scalapay consolida su presencia en el sector del ocio, demostrando cómo las soluciones de pago flexible pueden convertirse en un impulso para el crecimiento de empresas vinculadas al retail experiencial.
"Esta colaboración refleja nuestra apuesta por alianzas estratégicas con compañías que sitúan al consumidor en el centro de su propuesta. Aportamos una solución que ayuda a Terra Natura Benidorm a optimizar ventas y conversión, mientras facilitamos a las familias el acceso a experiencias de ocio de calidad", ha señalado Borja Pólit Macaya, Enterprise Sales Manager de Scalapay.
Compromiso ambiental
Por otra parte, Terra Natura Benidorm ha estrenado en los últimos meses una moderna planta solar fotovoltaica con una potencia superior a 1.000 kW, diseñada para generar electricidad limpia que cubrirá parte del consumo energético diario del parque.
La inversión total supera los 700.000 euros, financiados parcialmente a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por la Generalitat Valenciana.
La nueva instalación incluye 1.797 paneles solares ubicados en una superficie total de 4.700 metros cuadrados, de los cuales 3.500 m² se sitúan en el aparcamiento y 1.200 m² en las cubiertas de varios edificios.
Con esta medida, el parque da un paso importante hacia la autosuficiencia energética y consigue reducir más de 500 toneladas de CO₂ al año, afianzando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia ambiental.
El proyecto se enmarca dentro del plan de sostenibilidad del Grupo Fuertes, corporación a la que pertenece Terra Natura, que impulsa la innovación y la gestión responsable de los recursos naturales en todas sus líneas de negocio.
“Con esta iniciativa seguimos reforzando nuestro compromiso con el medio ambiente. Queremos consolidarnos como un ejemplo en conservación, educación y ocio sostenible, apostando firmemente por las energías renovables y la mejora continua”, destacó Luis Perea, director de Terra Natura y Aqua Natura Benidorm.