Terra Natura Benidorm colaborará con Scalapay para romper barreras económicas y facilitar los pagos

Terra Natura Benidorm ha firmado un acuerdo de colaboración con Scalapay, empresa de soluciones BNPL (siglas en inglés de Buy Now, Pay Later, o ‘Compra ahora, paga después’), con el objetivo de incorporar nuevas fórmulas de pago flexible que faciliten el acceso a experiencias de ocio familiar en el parque.

Gracias a esta alianza, los visitantes podrán fraccionar el importe de sus compras en tres o cuatro plazos sin intereses, mediante un sistema sencillo y transparente que mejora la experiencia desde el primer momento del proceso de pago.

Esta solución permite planificar el gasto de forma cómoda, eliminando barreras económicas y favoreciendo la toma de decisiones en el ámbito del ocio familiar.

Con esta iniciativa, el parque se adapta a las necesidades actuales de las familias, manteniendo su apuesta por experiencias accesibles, educativas y sostenibles.

"Este acuerdo nos permite seguir creciendo sin perder nuestro foco: ofrecer experiencias de calidad, accesibles y alineadas con las necesidades reales de las familias de hoy", ha afirmado Javier Zapata García, director Comercial de Terra Natura Benidorm.

Por su parte, Scalapay consolida su presencia en el sector del ocio, demostrando cómo las soluciones de pago flexible pueden convertirse en un impulso para el crecimiento de empresas vinculadas al retail experiencial.

"Esta colaboración refleja nuestra apuesta por alianzas estratégicas con compañías que sitúan al consumidor en el centro de su propuesta. Aportamos una solución que ayuda a Terra Natura Benidorm a optimizar ventas y conversión, mientras facilitamos a las familias el acceso a experiencias de ocio de calidad", ha señalado Borja Pólit Macaya, Enterprise Sales Manager de Scalapay.

Compromiso ambiental

Por otra parte, Terra Natura Benidorm ha estrenado en los últimos meses una moderna planta solar fotovoltaica con una potencia superior a 1.000 kW, diseñada para generar electricidad limpia que cubrirá parte del consumo energético diario del parque.