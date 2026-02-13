Llega a Terra Natura Benidorm un nuevo margay dentro del Programa Europeo de Conservación de la especie

El felino, de nombre Goose, formará pareja reproductora con Lecia, la hembra residente en el parque desde hace tres años. Más información:

Terra Natura Benidorm ha dado la bienvenida a Goose, un nuevo ejemplar de margay (Leopardus wiedii), un felino neotropical catalogado como Casi Amenazado (NT) por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) e incluido en el Apéndice I de CITES.

El macho, nacido en 2023 en el Welsh Mountain Zoo (Reino Unido), llegó al parque el pasado 28 de enero en perfecto estado de salud.

La llegada de Goose tiene como objetivo principal formar pareja reproductora con Lecia, la hembra residente en el parque desde hace tres años.

Con cuatro años de edad, Lecia se ha adaptado de forma positiva a las instalaciones, aunque hasta el momento no ha tenido crías.

Fomentar la reproducción entre ejemplares genéticamente compatibles es especialmente relevante en esta especie, cuya baja tasa de natalidad y estatus de protección hacen imprescindible la creación de nuevos linajes que contribuyan a consolidar una reserva genética estable a largo plazo, señalan desde el parque.

Su incorporación responde a la recomendación del coordinador del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP), del que Terra Natura Benidorm forma parte activa.

En la actualidad existen alrededor de 60 ejemplares en zoológicos europeos, principalmente en Alemania, Chequia, Reino Unido, Francia y España. La gestión coordinada de estos individuos resulta esencial para asegurar su bienestar y mantener una población genéticamente viable bajo cuidado humano.

El margay es uno de los felinos más singulares del continente americano.

Su distribución natural se extiende desde México hasta Argentina y Uruguay, siempre vinculada a masas de bosque denso y selva.

De hábitos nocturnos y carácter solitario, pasa la mayor parte de su vida en los árboles, donde caza, descansa y se reproduce.

Destaca por su extraordinaria capacidad arborícola: puede rotar 180º los tarsos de sus patas traseras, descender cabeza abajo e incluso colgarse de una sola pata mientras acecha a sus presas.

En estado silvestre se enfrenta a amenazas como la deforestación, la fragmentación del hábitat, el tráfico ilegal, los atropellos y la transmisión de enfermedades por contacto con animales domésticos.

Tras su llegada, Goose superó el preceptivo periodo de cuarentena y se inició un plan de adaptación progresivo.

En una primera fase, ambos ejemplares han mantenido contacto visual y olfativo antes de cualquier interacción directa.

"El equipo de especialistas analiza cuidadosamente su comportamiento para asegurar una respuesta favorable, estimando que el proceso completo de adaptación pueda prolongarse durante aproximadamente un mes", aseguran.

El recinto ha sido previamente reforzado para incrementar su complejidad ambiental, respetando los hábitos arborícolas de la especie y facilitando la futura unión.

Actualmente, Goose ya ocupa su instalación definitiva y alterna las salidas al exterior con la hembra, por lo que el público puede observarlo en el recinto exterior.

Con esta incorporación, Terra Natura Benidorm refuerza su compromiso con la conservación de especies amenazadas, el bienestar animal y la participación activa en programas europeos de gestión coordinada que contribuyen a preservar la biodiversidad.