Un británico, alto y claro tras mudarse a Benidorm: "Creía que todo el mundo hablaba inglés y que era barato"

Benidorm, destino de miles de turistas británicos todos los años, también se ha convertido en el hogar de muchos de ellos, que han decidido mudarse definitivamente a la Costa Blanca, y no solo lo hacen jubilados.

Uno de ellos es Harry Tokky (@HarryTokky), un joven creador de contenido británico que reside en Benidorm y que ha utilizado sus redes sociales para compartir su visión sobre la vida cotidiana en esta ciudad, desmontando algunos prejuicios comunes.

"Soy un británico viviendo en Benidorm y estas son las cosas en las que estaba completamente equivocado", comienza explicando en uno de sus últimos vídeos.

En primer lugar, Harry confiesa su error respecto al idioma, ya que "creía que todo el mundo hablaba inglés, especialmente aquí en Benidorm", dice, para añadir que, en realidad, "mucha gente aprende castellano básico porque realmente importa, especialmente para el día a día".

Otro de los aspectos sobre los que Harry advierte a quienes planeen seguir sus pasos y mudarse tiene que ver con el coste de la vida en España.

"Pensaba que España era siempre súper barata", afirma, antes de matizar que "los precios realmente dependen de dónde vives, la temporada, el estilo de vida… Algunas cosas son baratas y otras no tanto".

Más allá de la cuestión económica, Harry también señala que sus expectativas sobre la vida social en Benidorm estaban equivocadas.

"Antes de mudarme aquí pensaba que todo giraba en torno a las fiestas y los turistas…", expresa.

"Pero realmente hay una verdadera comunidad aquí: buena comida, buena gente, playas y, sorprendentemente, vida diaria".

"La gente sigue diciendo que Benidorm es una ciudad fantasma, que está muerta cuando los bares están llenos; siempre hay fiesta en algún sitio", afirma, desmitificando la idea de que la ciudad queda desierta en invierno.

Prueba de ello es que estas Navidades se ha registrado un gran número de reservas hoteleras de británicos que querían celebrar las fiestas en la ciudad de los rascacielos.

Ni el frío detuvo el ambiente festivo y las terrazas de la conocida como zona inglesa volvieron a llenarse de turistas en las últimas semanas del año.

Desde hace años, la ciudad se ha convertido en un refugio atemporal para estos visitantes, quienes "aprovechan cualquier excusa para venir", asegura la experta en turismo y creadora de la cuenta Benidormforever, referente entre los turistas anglosajones, Michelle Baker.

La última gran fiesta extranjera antes de las celebraciones navideñas fue el Fancy Dress del 13 de noviembre, un carnaval al estilo británico que llenó la ciudad de turistas disfrazados con indumentarias de lo más variadas.