Benidorm también se llenará de británicos en Navidad: "Les encanta, es erróneo pensar que solo vienen con buen tiempo"

Benidorm vive posiblemente los días más tranquilos del año a la espera de la llegada de turistas españoles por el puente de diciembre y del futuro desembarco de británicos durante las fechas navideñas.

Desde hace años, la ciudad se ha convertido en un refugio atemporal para estos turistas, quienes "aprovechan cualquier excusa para venir", asegura la experta en turismo y creadora de la cuenta Benidormforever, referente entre los visitantes anglosajones, Michelle Baker.

La última gran fiesta extranjera en sus calles fue el Fancy Dress del 13 de noviembre, un carnaval al estilo británico que llenó la ciudad de turistas disfrazados con indumentarias de lo más variado.

Baker explica que las semanas posteriores a la fiesta de disfraces son "las más tranquilas del año" hasta el puente de diciembre, cuando empiezan a llegar los españoles.

No será hasta el día 20, aproximadamente, cuando los turistas británicos comiencen a llegar en masa tras el fin de las clases en los colegios del Reino Unido.

"Cada vez les llama más. Es erróneo pensar que solo vienen con buen tiempo. Tienen la plaza de la Navidad y en Nochevieja hay una fiesta en la playa que les encanta", comenta.

Ni el frío detiene el ambiente festivo y las terrazas de la conocida como zona inglesa volverán a llenarse de turistas en las últimas semanas del año.

"Una vez que descubren Benidorm quieren volver, porque muchos británicos son nómadas, es decir, se mudan de casa con frecuencia. A diferencia de España, donde mucha gente permanece en su pueblo toda la vida, en Inglaterra se desplazan a otros lugares. Entonces, quizá no están cerca de su familia en Navidad y eso deja a los padres un poco descolocados", explica.

"Así que hay mucha gente mayor que también viene; personas que están solas y buscan un ambiente navideño en los hoteles", añade.

Los hoteles se transforman en auténticas comunas festivas, decoradas con luces y adornos, donde los viajeros encuentran compatriotas con los que compartir los últimos días del año.

"No hay nada más triste que estar solo en Navidad. No paras de ver la televisión, los anuncios, las decoraciones… y la soledad pesa. Muchísima gente viene aquí para estar en compañía y pasárselo bien", asegura la experta.

Eso sí, hay diferencias en las celebraciones. Mientras que Nochebuena es más importante para los españoles, los británicos celebran a lo grande la comida de Navidad.

En cuanto a Nochevieja, "hacen tardeo y, a las 00:00, brindan con champán y se van a dormir. Pero los que vienen aquí prefieren celebrarla a la manera española, con uvas. Eso sí, no se van a gastar 100 euros en una cena", concluye.