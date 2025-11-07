Benidorm echa al Low de la ciudad: "El festival lo hace el público"

"El Low no se celebra en Benidorm. Nos han echado. Tenemos otra ciudad con playas y recinto cómodo, lo único que cambia es el entorno porque lo que hace especial el Low es el equiparo que tenemos en sonido, escenarios y equipamiento". Así resume el promotor José Piñero la revolución en el panorama musical de la provincia de Alicante.

"El Low tenía un convenio que vencía este verano y no había problemas para renovarlo", asegura. "Llevo tres semanas sin dormir", reconoce Piñero, el responsable de la promotora Baltimore.

"Han sido 14 ediciones. Y no había nada que nos hiciera pensar que no se hacía en Benidorm", cuenta.

La salida llega porque "sale una adjudicación y nos comunican que el Low estará protegido". Pero el ganador, "otra empresa privada", impone nuevas condiciones.

"El adjudicatario se ha quedado la parte del Low en la que montamos el escenario 2. Y en las condiciones nos piden 560.000 euros: 300.000 de canon y toda la recaudación de los food truck, que son los 260.000. Y eso es así porque la adjudicación marca que la empresa pueda pedir eso", explica Piñero en una pequeña reunión con los medios.

¿Dónde va a ir ahora el mayor festival de la provincia de Alicante? Eso se sabrá el martes, cuando se anuncie oficialmente el nuevo destino. Uno para el que esperan estar ya durante años porque "nadie va a dejar escapar el Low".

"Ningún modelo de negocio puede soportar un aumento" de esa cantidad, asegura. "Algo así se puede cargar un negocio. No se ha valorado que algo así se puede llevar adelante una empresa", añade.

