No detener a un acusado de violencia machista reincidente: 8 policías locales de Villajoyosa deberán declarar en el juzgado

El TSJCV ha confirmado a este diario que el juzgado de Instrucción número 1 de Villajoyosa tiene una causa abierta en la que se investiga la posible comisión de un delito "de omisión del deber de perseguir delitos", en el marco de las diligencias previas 285/24. También, que hay un total de ocho policías locales de la localidad de la Marina Baixa investigados y que serán citados a declarar por parte del juzgado próximamente.

Los hechos se remontan a 2023. Según ha podido saber EL ESPAÑOL De Alicante, la Guardia Civil investigó una intervención de la Policía Local de Villajoyosa por supuestos delitos de "violencia doméstica, amenazas y tenencia de un arma", con referencia a una mujer (N.B.) de ascendencia eslava y su pareja (V.K).

A finales de marzo, se realizó una llamada de auxilio alerta de un posible maltrato en el domicilio de la pareja en Villajoyosa. La mujer denunció que su marido "la está maltratando delante de su hija menor". Acto seguido, la Policía Local interceptó el vehículo familiar y encontró a la mujer llorando con su hija menor a bordo.

La víctima les informa que ha sufrido amenazas, incluidas amenazas de muerte que tiene grabadas en su teléfono móvil, pero no aporta esos datos concretos en el momento. Además, la víctima indica a los agentes que su pareja tiene una pistola guardada en el coche. La policía revisa la caja fuerte que había en el vehículo y no encuentra nada, pero en su domicilio tiene un arma corta de aire comprimido, entregada voluntariamente por el propietario.

La víctima decidió, inicialmente, no denunciar formalmente, prefiriendo retirarse a su casa con su hija tras la intervención. Los agentes realizaron un informe y acompañaron a la víctima a su domicilio y a la Guardia Civil; el arma fue retirada provisionalmente.

Según se expone en las diligencias, el comportamiento del varón encaja en el delito de amenazas según los artículos 171.4 y 5 del Código Penal, y se considera que hay indicios de violencia de género en presencia de la hija menor. De hecho, la víctima fue evaluada y registrada en el sistema VPR como "riesgo alto" dentro del sistema VIOGEN desde el 1 de abril de 2024.

Finalmente, tuvo que ser la Guardia Civil la que detuviese al individuo. Existían antecedentes policiales de seguimiento y protección de la víctima desde 2018, informes por discusiones previas y una sentencia de alejamiento a menos de 300 metros, con prohibición de comunicación electrónica desde marzo de 2023.

No obstante, según la investigación de la Guardia Civil de la Vila Joiosa, la policía local realizó las gestiones mínimas de consulta de antecedentes, pero no comprobó directamente la existencia de órdenes de protección vigentes sobre la pareja.

Tampoco se practicó detención inmediata, sino que se optó por la protección provisional y la remisión a las autoridades judiciales. Eso sí, la actuación estuvo marcada por el acompañamiento de la víctima y el retiro del arma, priorizando la seguridad de la mujer y la menor.