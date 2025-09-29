Terra Mítica Benidorm se transforma en un reino del terror con su Halloween más esperado

A partir del próximo 4 de octubre, Terra Mítica mostrará su faceta más terrorífica.

El parque temático dedicado a las culturas del Mediterráneo se transforma para dar la bienvenida a su temporada más esperada: Halloween.

Entre calabazas, espectros, esqueletos y criaturas de ultratumba, el recinto de Benidorm recibirá a sus visitantes con una mezcla única de sustos y diversión que se prolongará hasta el 2 de noviembre.

Bajo el lema “Aterradora”, el complejo ha preparado un completo programa de espectáculos capaces de sorprender a todos.

La Conquista de Cronos llevará al público hasta la plaza de Egipto, escenario de un épico duelo entre el formidable titán y la inigualable Cleopatra.

Espartaco y la Reina de los Muertos, una producción a gran escala, relatará la odisea del héroe en un mundo envuelto en misterio.

Las Pesadillas de Egipto cerrarán cada jornada con una puesta en escena que combina interpretación, danza y acrobacias para dejar huella en los espectadores.

El mítico pasaje Arde Troya regresa en esta temporada con más emoción que nunca, mientras que los más pequeños podrán vivir su propia aventura espeluznante en el recorrido infantil El Misterio de la Piedra de los Deseos.

El gran evento llegará el 31 de octubre, cuando el parque extenderá su horario hasta la medianoche para celebrar la noche de Halloween por todo lo alto.

En esta cita imprescindible, seis pasajes del terror, repartidos por las distintas áreas del parque, sumergirán al visitante en una auténtica gymkana de sustos.

Entre ellos destacan

- Desaparecidos, la maldición oculta, ambientado en la imponente Pirámide de Terra Mítica.

- Cirkus, la última sonrisa, un espectáculo siniestro en el que almas atormentadas permanecen atrapadas en una función eterna.

Para los más atrevidos, un recorrido solo para adultos: Míticos carnívoros, donde la cocina se convierte en un macabro laboratorio en manos de chefs ni vivos ni muertos.

Una experiencia reservada a quienes buscan el miedo extremo.