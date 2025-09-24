Desarticulan una banda que asaltó viviendas en Benidorm y robó más de 68.000 euros en dinero y joyas

La Policía Nacional ha arrestado en Oropesa del Mar (Castellón) a dos hombres de 21 y 33 años como presuntos responsables de cuatro robos con fuerza en viviendas, de las que lograron apoderarse de más de 18.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 50.000 euros.

La investigación comenzó en Benidorm, tras la denuncia de una víctima que alertó de un robo en su domicilio.

Los intrusos habían forzado la cerradura de la puerta de entrada y sustraído 18.000 euros, 3.000 yuanes en efectivo y numerosas joyas de oro estimadas en unos 50.000 euros.

Poco después, otra denuncia en la misma localidad relataba un robo similar: los ladrones accedieron a la vivienda, revolvieron todas las estancias y se llevaron 1.000 euros en metálico. Los moradores descubrieron que la cerradura había sido arrancada con una herramienta.

Durante las pesquisas, los agentes vincularon estos hechos con otros dos intentos de robo en domicilios de Benidorm.

En uno de los casos los sospechosos llegaron a entrar cuando los propietarios se encontraban dentro, y en el otro rompieron la cerradura, aunque huyeron al ser sorprendidos por un vecino.

Tras diferentes comprobaciones, la Policía Nacional identificó a los presuntos autores y ubicó su residencia en Oropesa del Mar, desde donde se desplazaban a cometer los robos.

Con autorización judicial, se llevó a cabo un registro en el domicilio, donde se intervinieron gran cantidad de efectos sustraídos: diez bolsos y tres monederos de firmas de lujo, dos relojes de alta gama, varios teléfonos móviles, joyas y 820 euros en metálico.

Los dos sospechosos fueron detenidos por cuatro delitos de robo con fuerza en vivienda. La investigación continúa abierta para determinar si los objetos recuperados pueden estar relacionados con otros robos perpetrados en la zona.

Tras la instrucción de las diligencias, los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Castellón.