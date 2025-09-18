Detienen en Benidorm a una mujer británica acusada de estrangular a su compatriota con el cable de una aspiradora

Una coche de la Policía Nacional de Benidorm este jueves.

Una mujer británica de 63 años ha sido arrestada como sospechosa de haber estrangulado con el cable de una aspiradora a otra ciudadana de Reino Unido, de 66, mientras ambas pasaban unos días en un apartamento de Benidorm.

La Policía Nacional ha podido confirmar a EL ESPAÑOL que el homicidio tuvo lugar la pasada noche en la localidad de Benidorm, sin poder dar más información debido a encontrarse la investigación en curso.

Sin embargo, otras fuentes de la investigación añaden a Efe que el suceso tuvo lugar la pasada noche en una vivienda situada en el barrio del Rincón de Loix, una zona muy frecuentada por turistas británicos.

La alerta llegó al 112 gracias a una tercera visitante del Reino Unido, quien informó de que una amiga le había confesado el crimen.

Aunque inicialmente intervino la Policía Local, la investigación ha quedado en manos del Cuerpo Nacional de Policía, que mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los hechos.

Según apuntan los primeros datos, un testigo habría presenciado una discusión verbal entre la víctima y la presunta autora, aunque todavía se desconocen los motivos de la pelea.

Cuando los servicios sanitarios se desplazaron al apartamento, la mujer de 66 años ya había fallecido, presentando signos evidentes de asfixia, por lo que solo pudieron certificar su muerte. Posteriormente, el cuerpo fue retirado por orden judicial y trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para practicarle la autopsia.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, en funciones de guardia, ha asumido el caso.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.