Los Osman tratan de resolver la misteriosa muerte de Nathan en Benidorm un año después : "La Policía nos ha decepcionado"

A la izquierda: Ross Hughes (cuñado del fallecido), Alannah Osman (hermana) y Lee Evans (hermano) en Benidorm. A la derecha, Nathan. Jorge Verdú

El próximo 28 de septiembre se cumplirá un año de la misteriosa muerte de Nathan Jon Osman en Benidorm. Lo que en un principio fue un viaje entre amigos se convirtió en una pesadilla para la familia del galés, de 30 años y padre de cuatro hijos.

Los Osman siguen luchando para conocer la verdad y buscar a los supuestos asesinos que, según ellos, le arrojaron por un acantilado de madrugada.

La versión de la Policía Nacional de Benidorm es muy distinta. No hay asesinos ni ladrones violentos en su versión, tan solo un hombre que quería acabar con su vida o que cayó accidentalmente.

La postura inicial de la Policía era que Nathan había caminado por su cuenta hasta la Serra Gelada y saltado por un acantilado hasta terminar en unas rocas junto al mar, donde fue encontrado al día siguiente por un policía fuera de servicio.

Las dos versiones llevan chocando durante meses, pero la familia continúa investigando, recogiendo firmas y moviendo tierra y aire para continuar con el caso.

La vida de los padres y hermanos de Osman se paralizó aquella noche. Lo que parecía una noche de chicos se torció cuando, sin ninguna explicación, el hombre apareció muerto tras caer sobre las 05:00 horas.

Apareció a 50 minutos andando del hotel al que se dirigía, solo, sin cartera ni tarjeta (que sería usada una vez muerto) y tras un sospechoso encuentro con unas prostitutas, apunta la familia.

"Decepción"

Su hermano mayor, Lee, cuenta a EL ESPAÑOL de Alicante que están "completamente decepcionados y frustrados con el trabajo de la Policía".

El hermano de la víctima en el Palau de la Justicia de Benidorm. Cedida

"Han cerrado algunas de las pruebas que les hemos proporcionado, no han realizado ninguna investigación por sí mismos, que sepamos. No hubo ningún esfuerzo ni se tomó ninguna medida", lamenta.

Según les han informado, "han concluido que creen firmemente que fue accidental, simplemente porque pueden cerrar el caso y seguir adelante. Estamos totalmente indignados con la falta de investigación".

Y destaca que "era imposible que caminara hasta allí en la oscuridad total. Cualquiera puede ver que le robaron la vida".

Pruebas

Lee explica que, tras hacer su propia investigación para demostrar que algo fuera de lo común le pasó a su hermano, halló que una cámara transmite el Paseo Marítimo de Benidorm las 24 horas a través de Internet.

Las imágenes mostraban a Nathan caminando tranquilamente y sin signos de embriaguez, pero en dirección contraria a su hotel, a las 04:09 horas.

"Hay líneas de investigación que deben abordarse, por ejemplo, ciertos vehículos que fueron vistos después de que Nathan fuera visto en las cámaras de seguridad", subraya.

"Mis padres han oído varias historias de que han estado en ciertos vehículos que se vieron en las cámaras de seguridad, e historias similares de personas que fueron secuestradas, abandonadas y robadas en la misma zona donde estaba Nathan", añade.

Lejos de abandonar su investigación particular, destaca que "aún queda mucho por hacer. Nos sentimos como una familia y no nos rendiremos. Seguiremos luchando".

Parlamento británico

Los Osman han recorrido platós de televisión y difundido su indignación por la prensa británica. Su caso incluso llegó al Parlamento británico, donde una parlamentaria señaló que "la familia sufrió por los errores de la Policía".

El hermano de la víctima cuenta que el caso de su hermano pequeño llegó al órgano británico con motivo de una proposición de ley para dar apoyo a las familias británicas que pierden a sus familiares en el extranjero, que son un total de 80 cada año.

Ahora tratan de reunir 100.000 firmas para elevar la proposición al Parlamento y ayudar a familias que pierdan a un ser querido fuera de las islas.