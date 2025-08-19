Fin a la dramática búsqueda del desaparecido en un pueblo de Alicante: aparece su cadáver

El fin a la dramática búsqueda de C., el hombre de 42 años desaparecido en la Vila Joiosa, ha llegado en menos de 24 horas desde que se activaran los equipos de rescate. Estos lo han encontrado a primera hora de la tarde de este martes, así cierran unos trabajos de batida en los que han participado más de una treintena de personas procedentes de diferentes localidades de la provincia de Alicante.

El cuerpo de la víctima ha aparecido en el fondo de un barranco, como apuntan fuentes cercanas al caso a EL ESPAÑOL. Termina así una búsqueda que se había iniciado este lunes por la tarde después de la denuncia de desaparición que había lanzado una de las amistades del fallecido.

La alarma por lo que podía pasar partía de que, según indicaba la portavoz, este había salido de la casa en la que estaba residiendo alrededor de un mes llevándose todas sus medicinas y dejando "una carta de despedida".

El operativo desplegado por la Guardia Civil, con más de una docena de agentes y un helicóptero traído desde la Región de Murcia, se había centrado en los alrededores de la Vila Joiosa. Y finalmente ha sido sobre las 17:10 cuando se ha encontrado su cadáver en las cercanías de la torre del Aguiló que preside el acantilado junto al mar mediterráneo.

La portavoz del equipo de búsqueda había conseguido el apoyo de un conocido grupo de organización de actividades de ocio por WhatsApp que mostró rápidamente su ayuda con quince personas voluntarias que se han desplegado por esa extensa área que abarca entre la residencia Ballesol hasta la playa del Torres.

La rapidez en la búsqueda de personas desaparecidas es esencial. Así lo explicaban a EL ESPAÑOL de Alicante fuentes de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana de la Policía Nacional: "Lo de las 24 horas es una leyenda".

"Es más, ante la sospecha de desaparición de un familiar o amigo que no lo haya hecho de manera voluntaria, deben hacérnoslo llegar desde el primer minuto porque el minuto uno es clave para que los investigadores tengan la información más relevante e importante", resumen estas mismas fuentes.

Este no es el único caso de persona desaparecida que se ha lanzado este agosto en la Comunitat Valenciana, en Oliva han avisado del caso de Beatriz, de 29 años. Su descripción física señala que tiene una estatura de 1,60, complexión normal y pelo castaño rizado, además lleva gafas graduadas.