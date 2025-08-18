Dramática búsqueda en un pueblo de Alicante de un desaparecido de 42 años: "Ha dejado una carta de despedida"

Vista de la zona de búsqueda en el término de la Vila Joiosa este lunes. Cedida

La búsqueda de su amigo impulsa a un grupo de personas este lunes en la Vila Joiosa a participar en una batida por este municipio de la provincia de Alicante. En la convocatoria mostraban su preocupación porque el desaparecido "ha dejado una carta de despedida".

La salida se ha iniciado a las 19 horas en las montañas de la cala de la Vila Joiosa y sus alrededores, la última ubicación conocida del desaparecido. Fuentes de la Guardia Civil confirman a EL ESPAÑOL la puesta en marcha de este dispositivo de búsqueda con más de una docena de agentes y helicóptero.

El operativo se ha puesto en marcha tras la denuncia ante este organismo de la desaparición del hombre de 42 años que estaba viviendo temporalmente en un domicilio de la capital de la Marina Baixa.

La portavoz del dispositivo de búsqueda de los amigos explica a este medio que esta persona se había marchado este domingo con "toda la medicación" que está tomando y tras dejar "una carta de despedida".

Es en ese contexto que lanzan el aviso a través de un conocido grupo de organización de actividades por WhatsApp y reúnen a un grupo de quince personas que se han desplegado por esa extensa área que abarca entre la residencia Ballesol hasta la playa del Torres.

La descripción física del desaparecido es la de un hombre de 1,90 metros de estatura, espalda ancha y en los 80 kilos de peso. Lleva el pelo corto, tiene labios gruesos y ojos marrón claro. Tiene tatuajes en el antebrazo. Según la portavoz, lo más probable es que vaya con pantalones cortos y zapatillas blancas.

A última hora de la tarde, la distribución de la búsqueda por parte de las amistades abarca entre la torre del Aguiló y la cala conocida como el Racó del Conill. La portavoz destaca que el desaparecido habitualmente salía a andar por el terreno y que no tiene vehículo ni carnet de conducir.

El dispositivo de búsqueda seguirá activo y la portavoz espera que este martes se pueda reforzar a través de otras entidades con perros de rastreo. Así confía en que aparezca en la zona, "aunque se puede haber salido de los senderos y estar inconsciente o desorientado".

Este no es el único caso de persona desaparecida que se ha lanzado este agosto en la Comunitat Valenciana, en Oliva han avisado del caso de Beatriz, de 29 años. Su descripción física señala que tiene una estatura de 1,60, complexión normal y pelo castaño rizado, además lleva gafas graduadas.