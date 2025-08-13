Benidorm aprobará la licencia de obra para 117 viviendas sociales en Poniente

El próximo lunes, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm prevé dar luz verde a la licencia para edificar 117 viviendas sociales en la zona de Poniente. Este proyecto forma parte del ‘Plan Viu’ impulsado por la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, según informa Efe.

El alcalde, Toni Pérez, anunció este miércoles que la cifra final de inmuebles supera en 26 unidades la estimación inicial, gracias a que el consistorio ha cedido a la Conselleria una parcela municipal para su desarrollo. Según destacó, este incremento representa “una excelente noticia para la ciudadanía, especialmente para la gente joven, que será la principal beneficiada de esta promoción pública de alquiler”.

El proyecto básico contempla, además de las viviendas, la creación de plazas de aparcamiento y trasteros. La actuación se llevará a cabo en un área en expansión, con acceso cercano a servicios educativos, sanitarios y dos importantes espacios naturales: el parque de El Moralet y la playa de Poniente.

La inversión total rondará los doce millones de euros, de los cuales cuatro procederán de fondos europeos, tal como señaló en su momento la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero. El plazo estimado para ejecutar la obra es de 24 meses y la empresa adjudicataria es Redes 2 Promotora-Inversiones 2018 IV S.L.U. (Culmia).

Pérez explicó que, según información recibida desde el departamento autonómico de Vivienda, la intención es iniciar las obras lo antes posible. Asimismo, recordó que esta será la primera promoción de vivienda pública en Benidorm en casi dos décadas, “lo que evidencia un cambio de rumbo en la política autonómica tras años de parálisis”.

En este sentido, el alcalde rememoró que “fue un gobierno del PP en la Generalitat el que levantó en 2009 dos bloques de viviendas en régimen de alquiler, uno para jóvenes y otro para mayores, en la zona de La Cala; y ahora, de nuevo, un ejecutivo del mismo signo político es quien impulsa 117 viviendas públicas en la ciudad”.