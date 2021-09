El Colegio de Arquitectos selecciona al hotel Don Pancho de Benidorm para la placa Docomomo 2021

Durante la semana de la arquitectura en octubre de 2021, el hotel Don Pancho de Benidorm recibirá el reconocimiento por parte del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) de la placa Docomomo 2021. Se trata de la distinción ortorgada por la fundación "Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement", que trabaja internacionalmente con agentes en cada país.

Según una nota enviada por el CTAA, el hotel Don Pancho, abrió sus puertas en 1972, lleva casi cinco décadas como referente del sector turístico en la Costa Blanca. Durante este tiempo se ha sometido a importantes cambios por dentro y por fuera, siempre conservando su esencia y su estética azteca.

Lo que se ha valorado para la distinción es el esfuerzo de sus reformas ha ido encaminado a integrar su historia y experiencia con una nueva infraestructura, materiales y diseños que mejorase el servicio al cliente.

Junto al hotel Don Pancho de Benidorm (1969-1971 Juan Antonio García Solera), han sido seleccionados en la Comunidad Valenciana con este reconocimiento, otras construcciones: edificio Felis de Burriana (1935-1936, Enrique Pecourt Betés), Escuelas Profesionales San José de Valencia (1961-1968, Cayetano Borso di Carminat González y Rafael Contel Comenge), edificio Hermanos Lladró de Tabernes Blanques (1965-1966, Rafael Tamarit Pitarch y Enrique Hervás Lorente).

El Don Pancho de Benidorm, se convierte así en el único edificio de la provincia de Alicante que tendrá esta distinción por su buen hacer arquitectónico durante este ejercicio.

La colocación de placas informativas constituye una llamada de atención sobre el Patrimonio del Siglo XX, un patrimonio cuya fragilidad requiere especial atención. Efectivamente, los nuevos edificios modernos que se empezaron a construir a partir de 1925 en España y Portugal no solo experimentaron nuevos programas y formas, sino que lo hicieron con nuevos materiales y tecnologías, poco ensayados hasta entonces.

Su puesta al día y su adecuación a las normativas actuales han resultado, en ocasiones, en una merma de los valores patrimoniales de estos edificios. Por otra parte, por tratarse de un patrimonio extenso y muy reciente, es poco valorado por la sociedad y las administraciones responsables de su protección.

Docomomo es la organización internacional creada en 1990, con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. La Fundación Docomomo Ibérico, con sede en Barcelona, coordina desde el año 1994 la consecución de estos objetivos generales aplicados a España y Portugal.

En dicha entidad participan casi todos los Colegios de Arquitectos, así como Escuelas de Arquitectura y entidades dedicadas a la divulgación de la Arquitectura de ambos países.

Sigue los temas que te interesan