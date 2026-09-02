Alicante roza el lleno total en agosto: los hoteles alcanzan un 95% de ocupación

Alicante cierra uno de sus mejores veranos turísticos con los hoteles prácticamente al completo. La ciudad alcanza en agosto un 95% de ocupación, una cifra que el sector considera "lleno técnico" y que confirma el fuerte comportamiento de la actividad turística durante los meses de verano.

El dato supone además un nuevo avance respecto al año pasado, cuando la ocupación hotelera se situó en el 92,60%. Alicante supera así en más de dos puntos el registro de agosto de 2025 y se coloca casi cinco puntos por encima de la media provincial de los alojamientos asociados a la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA).

El buen comportamiento no se limita al mes de agosto. La ciudad también mejora sus registros de junio y julio, consolidando una tendencia al alza durante todo el verano y reforzando la idea de que Alicante mantiene una elevada actividad turística más allá de los tradicionales meses de temporada alta

En palabras de la concejala de Turismo, Ana Poquet: "los datos son reflejo del gran momento turístico que vive Alicante con una ocupación que ya es elevada todo el año y donde ya no podemos hablar de temporada alta, media y baja porque la política de turismo segmentado que venimos realizando continúa dando sus frutos".

Aun así el verano lógicamente es un momento crucial para el sector y podemos decir que este está siendo tremendamente positivo", ha añadido la edil.

No sólo en agosto ha subido la ocupación con respecto al año pasado, también en junio y en julio han mejorado los datos en 2026.

En el mes de junio la ocupación alcanzó el 91,61% frente al 86,84 de 2025, mientras que en julio del 89% se pasó al 93,62% en la ciudad sin contar la Playa de San Juan que, a falta del dato diferenciado de agosto, se ha situado en el 96% en julio y en el 96,4% en junio.

Además, la rentabilidad de los alojamientos se sitúa al alza, un dato que, para Poquet "es muy importante porque es lo que genera riqueza, empleo y bienestar en una ciudad como Alicante donde el turismo es la principal fuente de riqueza al ser una actividad que repercute directamente en la hostelería, el comercio y demás sectores relacionados".

Los datos apuntan a un verano especialmente positivo para el sector turístico de Alicante, tanto por el elevado nivel de ocupación como por la evolución de la rentabilidad de los alojamientos.

Una tendencia que, según el Ayuntamiento, consolida al turismo como uno de los principales motores económicos de la ciudad y beneficia también a actividades vinculadas como la hostelería y el comercio.