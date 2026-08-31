El PSOE de Alicante activa el relevo: Amorós asume la portavocía y Barceló queda como adjunta

El PSOE de Alicante ha puesto en marcha el relevo que llevaba un mes planificándose en el horizonte político de la ciudad. Trini Amorós, candidata socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027 tras su elección a dedo por la secretaria general autonómica, Diana Morant, asumirá desde este lunes la portavocía del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Ana Barceló, hasta ahora responsable de la representación pública de los ocho concejales socialistas, pasará a ocupar el cargo de portavoz adjunta.

El cambio, comunicado por el propio grupo municipal, abre oficialmente una nueva etapa de trabajo en la recta final del mandato y sitúa a Amorós como principal rostro del PSOE alicantino ante los comicios de 2027.

La nueva distribución de responsabilidades pretende ofrecer una imagen de continuidad, pero también de renovación. Barceló conservará una posición relevante dentro del grupo y, según la nota de prensa, contribuirá a garantizar la continuidad del trabajo desarrollado durante la legislatura. Amorós, por su parte, asumirá la coordinación de la acción política y la tarea de representar al principal grupo de la oposición progresista en el consistorio.

“Asumo la portavocía con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar por Alicante. Quiero seguir estando en los barrios, escuchando a mis vecinos y vecinas y hablando de sus problemas, pero también de sus sueños y de la ciudad que queremos construir”, afirma Amorós en el comunicado difundido por el grupo municipal. La nueva portavoz añade que queda un año por delante para formular propuestas, fiscalizar al gobierno local y demostrar “que hay otra forma de hacer las cosas: más cercana, más útil y pensando en las personas”.

El relevo se produce en un momento especialmente delicado para el socialismo alicantino. El partido llega a la recta final del mandato condicionado por los resultados de 2023, cuando Barceló obtuvo ocho concejales y el 26,2% de los votos, frente a los catorce ediles y el 40,7% alcanzado por el Partido Popular de Luis Barcala. Desde entonces, la oposición socialista ha estado marcada por las dificultades para consolidar un liderazgo reconocible y por las tensiones internas que terminaron desembocando en la intervención de la agrupación local y el nombramiento de una comisión gestora.

La salida de Barceló de la carrera electoral y la designación de Amorós encajan, por tanto, en una estrategia de reorganización con la que la dirección socialista pretende afrontar 2027. Según explicaron fuentes socialistas, la elección de la nueva candidata se produjo después de que la exconsellera de Sanidad con Ximo Puig comunicara su decisión de no repetir, en un contexto de pérdida de peso político del grupo municipal y de conflicto entre los distintos sectores del PSOE alicantino.

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante ya con Trini Amorós como portavoz. PSOE Alicante

Amorós, concejala desde 2019 y hasta ahora portavoz adjunta, conoce el funcionamiento del Ayuntamiento y representa una apuesta por un perfil con mayor vinculación con la estructura municipal. Su principal desafío será transformar esa posición institucional en un liderazgo político capaz de recuperar iniciativa, cohesionar al grupo y ampliar la base electoral socialista en una ciudad donde el PP ha logrado mantener una posición dominante durante varias legislaturas.

La nueva portavoz también reivindica la relación con las organizaciones sociales y con la militancia como una de las claves de su proyecto. “Alicante necesita una alternativa de gobierno cercana, solvente y comprometida con sus barrios”, sostiene. Amorós asegura que esa alternativa se construirá “desde la unidad, la participación y la cercanía, escuchando a la ciudadanía”.

El mensaje combina tres objetivos muy difíciles para un PSOE en sus horas más bajas por la nefasta gestión de Pedro Sánchez: reforzar la presencia del PSOE en los barrios, recuperar la conexión con su militancia y presentar las elecciones de 2027 como una oportunidad para cerrar el actual ciclo de gobierno popular. “Vamos a seguir trabajando para que en 2027 Alicante pueda abrir una nueva etapa”, proclama la candidata socialista.

La incógnita será si el relevo permite superar las fracturas internas que han debilitado al partido durante los últimos años. Si se pactará la lista de concejales con los sectores socialistas de la ciudad. Desde 1999, el PSOE ha presentado ocho candidatos distintos a la Alcaldía de Alicante sin lograr construir una alternativa estable al PP. Solo Gabriel Echávarri alcanzó el gobierno municipal, en 2015, aunque su mandato terminó tres años después tras una etapa marcada por los conflictos con sus socios y una crisis judicial y política.

Con Amorós al frente de la portavocía y Barceló como adjunta, el PSOE intenta ahora proyectar una imagen de unidad y preparar con antelación una batalla electoral que se presenta compleja. El curso electoral ha comenzado.