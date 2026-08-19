"No tiene ningún sentido hablar de delito de odio": la defensa del investigado por la muerte de Miguel descarta la homofobia

En la oleada de indignación entre el colectivo LGTBI que ha desatado el caso de la muerte de Miguel, el joven muerto en la Playa de San Juan el pasado 13 de agosto, el abogado José Manuel Yepes, pide que se descarte la homofobia: "No tiene ningún sentido hablar de delito de odio".

Yepes ha sido tajante al definir la situación procesal de su cliente. "Se investiga un presunto delito de homicidio", ha aclarado a EL ESPAÑOL, insistiendo en que "acusado no está todavía" y que esa calificación podría no ser la definitiva.

Uno de los puntos más polémicos es la posible motivación homófoba de la agresión. El letrado reitera que descarta por completo el agravante de odio que reclaman algunas asociaciones: "No procede la aplicación de la agravante de odio de la que se está hablando, porque eso en ningún momento se ha planteado en el juzgado por nadie".

Para la defensa, el debate sobre la homofobia carece de base jurídica en este caso particular. "Mi representado pertenece al colectivo y entonces no tiene ningún sentido hablar de delito de odio, ningún sentido", recalca Yepes. Y ahí señala que se trata de un debate de redes sociales y no judicial.

El abogado ha criticado duramente el ruido mediático generado. "No voy a describir nada para seguir alentando toda esta serie de comentarios y de bulos que se están emitiendo en redes sociales", sentencia. Y por eso se remite al comunicado oficial emitido por su despacho este lunes.

Según el relato de la defensa, el investigado actuó con transparencia desde el primer momento. "Él se presentó voluntariamente en la misma mañana de los hechos", relata Yepes, quien se hizo cargo de la asistencia legal apenas unas horas después de que el joven acudiera a comisaría el jueves.

Tras permanecer detenido hasta el sábado por la tarde, el juzgado de guardia acordó su puesta en libertad. Yepes asegura que demostrará su versión ante el juez y reprocha la actitud de ciertas entidades: "Hay otras asociaciones que se lanzan sin tener conocimiento de absolutamente nada, probablemente se sorprendan después".

Presión política y división asociativa

Mientras la defensa intenta alejar el foco del odio, el plano político y social se intensifica. El diputado de Compromís, Francesc Roig, ha exigido este martes que la Generalitat se persone en la causa para "defender los derechos de las personas LGTBIQ+ ante un caso de esta gravedad".

Roig ha instado a frenar las especulaciones con una investigación "justa y honesta", pero advirtiendo que cuando se compran los "marcos discursivos de la extrema derecha", se genera un clima que legitima agresiones. Asimismo, ha reclamado al Gobierno central que concrete el Pacto de Estado contra los delitos de odio para establecer criterios claros.

En el tejido asociativo, la fractura es evidente. Por un lado, Alicante Entiende denuncia una "respuesta brutal ante un acercamiento afectivo" y organiza movilizaciones exigiendo el agravante de homofobia. Por otro, Diversitat mantiene una postura de prudencia, pidiendo evitar "juicios anticipados" a la espera de que concluya la investigación policial.