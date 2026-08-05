Alicante aprueba el borrador del Plan General, el paso "más importante de los últimos 39 años" para modernizar la ciudad

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles el borrador del Plan General Estructural (PGE) urbanístico, el documento urbanístico más importante aprobado en la ciudad en las últimas décadas.

Corresponde ahora a la Generalitat Valenciana iniciar la evaluación ambiental estratégica del documento.

Para el alcalde, Luis Barcala, la aprobación inicial del PGE "supone un hito, marca un antes y un después para Alicante, que nos acerca al futuro que hemos soñado y diseñado entre todos para nuestro municipio".

Con este documento, Alicante impulsa la construcción de más de 42.000 viviendas: 22.300 en cinco nuevos sectores; 14.300 en operaciones de regeneración y transformación urbana; 5.000 en espacios consolidados y 1.300 dotacionales de alquiler asequible.

"El Plan General Estructural", explica, "es el documento urbanístico más importante para Alicante de los últimos 39 años y sienta las bases legales y urbanísticas para una ciudad mediterránea, más verde y que mira al mar; con mejores conexiones internas y metropolitanas, un nuevo modelo de movilidad y con servicios y dotaciones de primer orden; que cuida sus barrios y genera nuevas oportunidades de acceso a la vivienda; y con las infraestructuras necesarias para impulsar el crecimiento y la diversificación económica".

"Hoy aprobamos el diseño de nuestra ciudad y la forma en la que vivirán las siguientes generaciones", continúa Barcala, "por lo que se trata de un Plan muy ambicioso que ha sido hecho con todos y para todos".

El PGE incorpora los documentos independientes de conclusiones sobre la consulta previa desarrollada entre abril y mayo de 2025 y el proceso participativo a través de mesas temáticas de diálogo desarrollado entre marzo y abril de 2026 (ambos disponibles para su consulta en alicanteunplancontigo.es).

"La gran mayoría de las propuestas ciudadanas con encaje en el PGE han sido incorporadas en el texto del Borrador", ha subrayado el alcalde-

Las claves del nuevo planeamiento

"Si hubiera que resumir el Plan General Estructural en torno a seis grandes bloques temáticos estos serían: infraestructura verde y suelo no urbanizable; movilidad; dotaciones y servicios; regeneración urbana; vivienda y desarrollo económico", ha incidido Barcala. "Con todo ello garantizamos el desarrollo del Alicante del mañana, para seguir siendo una ciudad con una alta calidad de vida y de referencia".

Uno de los hitos del Plan General Estructural, aprobado hoy en junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, es que triplica la superficie de zonas verdes de Alicante con seis nuevos parques de gran tamaño. El documento urbanístico incrementa el suelo destinado a este fin en 349 hectáreas, hasta alcanzar las 488, y todos los alicantinos tendrán un parque a una distancia máxima de 1,2 kilómetros de su domicilio. Con dos grandes apuestas icónicas: el Parque Periurbano Lagunas de Rabasa, con 152,39 hectáreas, y el Parque Agrario de la Huerta de Alicante, con 123,18 hectáreas.

Además, diseña un Cinturón Verde de 19 kilómetros que conectará los principales espacios naturales. Esta intervención, con la A-70 como columna vertebral, rodea la ciudad, se podrá recorrer a pie o en bicicleta y tiene como finalidad conectar los elementos de valor natural del entorno de Alicante entre sí y con el mar.

Por otro lado, desarrolla la Vía Litoral, un corredor continuo de 21 kilómetros de longitud que mejorará la imagen y la accesibilidad del frente litoral, así como su integración con la ciudad, eliminando obstáculos, poniendo en valor los recursos naturales y garantizando la continuidad peatonal y ciclista en toda la línea de costa de término municipal.

En materia de movilidad, Alicante apuesta por un nuevo modelo con dos nodos intermodales, cuatro rondas metropolitanas, 12 aparcamientos disuasorios con más de 10.000 plazas, el refuerzo y ampliación del TRAM en cuatro fases, una nueva estación de Cercanías y un nuevo acceso ferroviario al Puerto.

El PGE garantiza, asimismo, las dotaciones y servicios necesarios para afrontar el incremento poblacional previsto: contempla la reserva de al menos 100.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de un tercer hospital público; más de 170.000 metros cuadrados de dotaciones deportivas; suelo para la ampliación de la UA, la UMH y un centro de ciclos formativos; estrategias de refuerzo de la red eléctrica; nuevas infraestructuras para la gestión del agua.

En materia de desarrollo económico, el PGE habilita 4,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en cinco nuevos sectores e impulsa cuatro grandes nodos de expansión económica vinculados a la innovación, el conocimiento y la salud.