Urbanismo rechaza la obra prevista por Casino Mediterráneo en su sede del Muelle de Levante

El Ayuntamiento de Alicante ha dejado sin efecto la declaración responsable presentada por Casinos del Mediterráneo, S.A. para acometer la reforma interior de dos salas de la planta baja y levantar una pérgola exterior en su sede del Muelle de Levante.

Según el decreto municipal, estas actuaciones no pueden tramitarse por esa vía, sino que requieren una licencia de edificación u obra mayor.

La resolución, firmada por el concejal de Urbanismo, Antonio Peral, advierte además a la empresa de que no inicie los trabajos al no disponer todavía del título habilitante necesario. En su lugar, le indica que deberá presentar una nueva declaración responsable o solicitar la licencia correspondiente.

La mercantil registró el pasado 17 de febrero una declaración responsable para intervenir en dos salas contiguas del Casino de Alicante, situado en la Marina Deportiva, y para construir una pérgola bioclimática exterior adosada a la fachada oeste, con el fin de cubrir parcialmente una terraza anexa.

Urbanismo concluye que las obras proyectadas están sujetas a licencia por tratarse de una intervención que afecta a la configuración arquitectónica del edificio. El decreto cita la normativa autonómica, la ley de procedimiento administrativo y la ordenanza municipal para justificar la denegación.

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