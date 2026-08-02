Cinco grandes proyectos están a punto de cambiar para siempre Alicante: Barcala, ante el último curso político del mandato

La ciudad de Alicante se encuentra en un punto de inflexión. El tercer mandato de Luis Barcala (PP) -contando los dos años del primero-, llega a su último curso político como candidato a revalidar un cuarto periodo. Y con una ciudad que ha visto cómo se desbloqueaban proyectos de infraestructuras que, en muchos casos, permanecieron paralizados durante años.

La renovación de las grandes contratas municipales, como la de limpieza y basuras o la de transporte, permitió al alcalde iniciar esta legislatura con una hoja de ruta clara. La ciudad ha visto cómo se avanzaba en la construcción de la Estación Central del TRAM, una infraestructura que mejorará la conectividad de la ciudad y la integrará con el resto de la red de transporte de la provincia. La obra, que se encuentra muy avanzada, es un elemento clave para la movilidad sostenible de la ciudad.

Paralelamente, la Ciudad de la Justicia se encuentra en la fase final de las obras, un equipamiento que mejorará la eficiencia de la administración de justicia en la ciudad. Cuenta con una inversión cercana a los 80 millones de euros para cumplir así con una reivindicación histórica de la ciudad, con todo tipo de sedes judiciales obsoletas.

El Plan General Estructural (PGE) es el documento urbanístico más importante de las últimas cuatro décadas para Alicante. El borrador del plan, que ha sido sometido a un proceso de participación ciudadana, proyecta la construcción de 14.300 nuevas viviendas en la ciudad, de las que el 40% serán protegidas y 1.300 se destinarán al alquiler público asequible.

El plan se centra en la regeneración y transformación de terrenos industriales en proceso de obsolescencia, con una clara apuesta por la creación de grandes zonas verdes y espacios públicos. Uno de los proyectos más emblemáticos del PGE es el futuro Parque Central, un espacio de más de 200.000 metros cuadrados que se levantará sobre la bolsa de suelo que deja el soterramiento de las vías del tren.

Este proyecto, que fue presentado por el alcalde Luis Barcala junto al ministro de Transportes, Óscar Puente y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca contempla la creación de 1.400 viviendas en altura y un gran parque urbano. El plan también incluye la creación del nodo Alicante Norte, una segunda estación intermodal que conectará el tráfico ferroviario de corta y larga distancia con el Tram.

Esta misma semana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que ha empezado los primeros trabajos de limpieza y retirada de material ferroviario en la zona. El propio Puente así lo manifestó en sus redes sociales,

Plaza de la Estrella de Alicante, donde se dará inicio al Parque Central. Ministerio de Transportes

El nuevo coso cultural de Las Cigarreras es otro de los proyectos que marcan el final de la legislatura. La antigua Casa de la Misericordia se ha convertido en el nuevo Museo Internacional de Las Cigarreras, un equipamiento que aspira a posicionar a la ciudad en el mapa cultural internacional. El proyecto, que ocupa las instalaciones de la antigua Tabacalera, cuenta con cinco salas expositivas y una programación semestral de grandes muestras.

La primera exposición que albergará será la colección de la Casa de Alba, un hito que subraya la ambición del proyecto. El museo, que se espera que esté operativo antes de que finalice el mandato, ha sido objeto de un debate sobre su accesibilidad. La ordenanza que regula las visitas establece tarifas de 10 euros para la entrada general, con reducciones para familias numerosas, jóvenes y mayores. Sin embargo, se han introducido franjas de acceso gratuito, como los domingos por la mañana y los martes por la tarde, además de la gratuidad para menores de 14 años y grupos educativos.

En el ámbito educativo, la construcción del CEIP Almadraba, ha sido una de las prioridades del mandato en materia educativa en la ciudad. El nuevo centro escolar ha sido una demanda vecinal de larga data y su construcción ha sido un hito para el barrio.

Además, el mandato de Barcala también se ha caracterizado por el desbloqueo de la construcción de nuevos centros de salud. Los centros de salud de Condomina y Garbinet, que han sido una demanda vecinal de larga data, han visto cómo se iniciaban las obras para su construcción. Estas infraestructuras sanitarias son un elemento clave para la mejora de la calidad de vida de los vecinos de estos barrios.

Parque La Almadraba Alicante Ayuntamiento de Alicante

La peatonalización de diferentes áreas de la ciudad ha sido otra de las señas de identidad del mandato de Luis Barcala. El nuevo parque de La Almadraba, con una superficie de 25.000 metros cuadrados, es el ejemplo más reciente de esta apuesta por recuperar espacios para el peatón. Las calles Corbeta y Almadraba se han peatonalizado para potenciar el carácter de parque situado junto al mar, manteniendo su esencia de espacio natural dotado con mobiliario urbano, zonas de descanso, juegos infantiles, lavapiés, fuentes, aparcabicis, pasarelas de madera y de hormigón, sillas y bancos.

Este proyecto, que se ha ejecutado con una inversión de 5,1 millones de euros y está financiado con fondos europeos Next Generation, ha permitido la creación de un nuevo pulmón verde con sendas peatonales, zonas de recreo y un yacimiento arqueológico romano donde se ha producido el hallazgo más importante de la historia de Alicante, la Venus de Alicante.