Ayuntamiento y Generalitat afianzan los trabajos previos necesarios para desencallar el tramo final de la Vía Parque

La Vía Parque de Alicante continúa su marcha hacia la culminación definitiva de uno de los proyectos urbanísticos y de movilidad más trascendentes e históricos de la capital alicantina. Concebida originariamente como una gran arteria transversal capaz de vertebrar y conectar los barrios de la periferia urbana, así como de encauzar el tránsito de paso entre el acceso sur y el sector norte sin saturar el entramado vial del centro de la ciudad, esta infraestructura afronta en la actualidad una etapa determinante.

Lejos de paralizarse o quedar relegada al olvido, la actuación ha entrado de lleno en una fase silenciosa pero imprescindible de trabajo de despacho y articulación administrativa en la que el Ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras coordinan sus esfuerzos técnicos para perfilar hasta el último detalle que permitirá acometer el tramo pendiente con las máximas garantías de viabilidad, seguridad jurídica y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Este último sector por completar representa la pieza clave y al mismo tiempo la más compleja de todo el trazado longitudinal de la gran arteria alicantina, pues debe resolver la delicada articulación vial en los entornos urbanos de San Gabriel y Ciudad de Asís. En esta zona concreta, el diseño debe superar afecciones urbanísticas de calado con las servidumbres de los pasillos ferroviarios, acometer la reordenación de nudos de tráfico de alta intensidad y garantizar la necesaria integración ambiental y paisajística con las tramas residenciales preexistentes.

Tras confirmarse que la infraestructura no cuenta con una partida económica nominal en las cuentas públicas autonómicas, ni irá en la Ley de Acompañamiento, el proyecto atraviesa una fase de maduración técnica indispensable. La envergadura singular de las intervenciones que restan aconseja una planificación quirúrgica que evite correcciones posteriores y asegure que, una vez asignada la financiación específica, las obras se desarrollen con máxima fluidez.

En este marco de actuación institucional, los equipos de la Conselleria de Infraestructuras avanzan en la trastienda técnica empleando sus propios medios humanos y materiales para revisar minuciosamente toda la documentación, estudios previos y planos facilitados por el Ayuntamiento.

Cabe recordar que la declaración de interés autonómico otorgada a esta infraestructura -que en su origen nació como un proyecto municipal- formalizó el marco legal para que la administración autonómica asumiera la plena tutela técnica y ejecutiva de la obra. En la actualidad, ambas instituciones mantienen un diálogo técnico fluido para definir la vía administrativa más rápida y eficaz, sopesando si resulta conveniente redactar un anteproyecto técnico que concrete las soluciones urbanas complejas o bien avanzar directamente hacia la licitación del proyecto definitivo de ejecución. Este consenso busca blindar jurídicamente cada trámite previo.

Esta intensa labor preparatoria en el ámbito técnico coincide, además, con un ejercicio presupuestario fuertemente condicionado por la necesaria redistribución temporal de las prioridades públicas en el conjunto de la Comunitat Valenciana. La asignación masiva de recursos y la dedicación técnica prioritaria requeridas para la reconstrucción integral de las infraestructuras devastadas por la Dana en la comarca de L'Horta Sud de Valencia han exigido ajustar con responsabilidad los calendarios autonómicos de inversión.

Sin embargo, este contexto extraordinario de emergencia no resta impulso a la capital alicantina, donde la Conselleria de Infraestructuras mantiene un elevado volumen de inversión activa en proyectos transformadores para la movilidad urbana, entre los que destaca el desarrollo y avance de las obras de la futura Estación Central del Tram, demostrando el compromiso firme e ininterrumpido con Alicante.

El trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Infraestructuras avanza así con paso firme, aseguran ambas administraciones, para que el diseño final responda con exactitud a las necesidades históricas de vertebración de la capital. La puesta en común de los estudios topográficos, la medición detallada de los flujos de tráfico y el encaje de cada vial peatonal y carril bici permiten que la infraestructura gane solidez técnica a diario.

De este modo, tan pronto como concluyan los trabajos de diseño interno y se determine la fórmula de licitación más adecuada, el último tramo de la Vía Parque estará plenamente en condiciones de recibir su dotación económica específica e iniciar su ejecución material, haciendo realidad una conexión urbana fundamental que transformará para siempre la calidad de vida y la movilidad de todos los alicantinos.