Diana Morant veta las primarias en el PSOE de Alicante y anuncia a Trini Amorós como candidata 'a dedo' a la Alcaldía

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha vetado definitivamente el proceso de primarias mediante el cual los militantes de Alicante han elegido a sus últimos candidatos a la Alcaldía. Será una imposición a dedo, desde el Comité de Listas, y la persona designada será definitivamente la concejal Trini Amorós, que ya fuese alcaldesa de Castell de Guadalest y Bellea del Foc.

El PSOE asegura que ha designado a la actual concejala socialista como candidata del partido a la Alcaldía de la ciudad "en un acuerdo alcanzado entre todas las estructuras socialistas implicadas. Así lo ha acordado la Comisión de Listas reunida hoy donde se ha aprobado la excepcionalidad solicitada para la Agrupación de Alicante, por lo que no se celebrarán primarias y Trini Amorós será la candidata socialista para las próximas elecciones municipales".

En el mismo comunicado con el membrete del PSPV-PSOE, la dirección nacional (autonómica) del partido habla de "fuentes socialistas" que "han destacado que la decisión cuenta con el respaldo de las estructuras orgánicas del partido que en coordinación con la dirección federal del PSOE en Ferraz, han coincidido en que Trini Amorós es la mejor candidata para liderar el proyecto socialista y recuperar la Alcaldía de Alicante”.

Además, añaden, "las mismas fuentes" señalan que “su figura representa una apuesta por una candidatura con capacidad de unir al socialismo alicantino, sumar a una mayoría progresista y ofrecer una alternativa sólida al actual gobierno de la ciudad” y han subrayado que “la elección de Trini Amorós supone el inicio de una nueva etapa para el socialismo alicantino: un proyecto compartido por todas las estructuras del partido y una candidatura elegida por consenso para ganar Alicante y volver a gobernar la ciudad”.

Para concluir que "con esta designación, el PSOE da un paso decisivo para recuperar una ciudad estratégica para la Comunitat Valenciana. Alicante necesita un proyecto de futuro, una ciudad que vuelva a avanzar y un gobierno municipal que ponga a las personas en el centro de sus prioridades".

A partir de ahora, Amorós deberá trabajar para aumentar el 26,2% de apoyos entre el electorado alicantino que fue el resultado que otorgó en 2023 a la también exalcaldesa de Sax como candidata en Alicante, Ana Barceló, que sí se sometió a un proceso de primarias frente a María José Adsuar, como representante del sector "renovador" del PSOE. Barceló contó entonces con el apoyo del exsenador Ángel Franco y los suyos, hasta el día siguiente de las elecciones que comenzaron las crisis internas en la agrupación local.