El Gobierno da luz verde a la Variante de Torrellano para eliminar las vías del litoral

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprueba la Declaración de Impacto Ambiental para la Variante de Torrellano, lo que permitirá eliminar las vías ferroviarias en el barrio de San Gabriel, conectar el aeropuerto y mejorar los servicios de Cercanías con Elche y Murcia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado en su cuenta de X la resolución favorable que impulsará esta "actuación decisiva en Alicante".

La solicitud de inicio de la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental se realizó el 13 de diciembre de 2024 y fue remitida por Dirección General del Sector Ferroviario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como promotor y órgano sustantivo.

La evaluación ambiental se pronuncia sobre los impactos asociados al mismo analizados por el promotor, así como los efectos sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto frente a accidentes graves y catástrofes.

Este nuevo paso se suma a la adjudicación por 5,1 millones de euros de la redacción de los proyectos de la segunda fase de la Variante de Torrellano realizada el pasado mes de abril.

Esta actuación, que ejecutará Adif, se centra en un tramo estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por la provincia de Alicante, comprendido entre la capital provincial y San Isidro.

Durante una visita a Alicante en 2024, Puente aseguró tener "un férreo compromiso con la construcción de la Variante de Torrellano. Tenemos mucha prisa porque es estratégica para el Ministerio. El objetivo es que sea una realidad lo antes posible ya que es clave para poder aprovechar todo el potencial y capacidad del Corredor Mediterráneo".

"La variante de Torrellano supondrá una transformación para la ciudad de Alicante que debe ir más allá gracias a la mejora de los accesos al puerto y la integración de las vías de Benalúa", destacó el ministro.

La actuación en su conjunto consiste en la definición de un nuevo trazado ferroviario en ancho estándar compatible con la circulación de tráfico mixto para la denominada Fase II de la Variante de Torrellano.

El proyecto tiene como finalidades principales el diseño de una infraestructura de tráfico mixto que dé continuidad a la Fase I, que dará acceso directo al aeropuerto de Alicante-Elche conectándola con la estación de Alacant Terminal; la supresión de la maniobra de inversión de marcha que actualmente realizan los trenes en el apeadero de Sant Gabriel; y el mantenimiento de la operatividad del servicio en toda la línea durante la ejecución de las obras.