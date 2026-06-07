El TRAM d'Alacant ampliará los andenes de la parada de Porta del Mar para adaptarlos a los nuevos tranvías

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desarrollará este año las obras de ampliación del andén central y la modificación del trazado de las dos vías tranviarias en la parada Porta del Mar, de la línea 5 de TRAM d'Alacant, frente a la playa del Postiguet.

El proyecto constructivo y la dirección de obra se han licitado por un importe conjunto superior a los tres millones de euros y un plazo de ejecución previsto de ocho meses, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Actualmente, Porta del Mar dispone de un andén central, con una extensión aproximada de 33 metros, y dos vías por la que circulan las unidades de la serie 4200 que tienen una longitud de 32,3 metros.

La actuación tiene como objetivo facilitar la incorporación del nuevo material móvil que FGV ha adquirido y que fabrica Stadler con 45 metros de longitud.

Por esta razón resulta necesaria la ejecución de un andén central -de 75 metros de longitud y 4,5 metros de ancho- y la modificación del trazado de las dos vías existentes.

A su vez, se acometerán las obras de urbanización del entorno anexas al andén y que se verán afectadas por la intervención.

Por otro lado, se procederá a reponer los elementos de superestructura de vía y las instalaciones afectadas como catenaria, señalización ferroviaria, cruce semaforizado viario, y servicios urbanos.

TRAM Alicante. EE

FGV tiene previsto iniciar las obras en el último trimestre de este 2026 de manera paralela a la incorporación de las nuevas unidades.

Las obras forman parte del Plan de Actuación de FGV 2026-2030 que tiene como objetivo "mejorar las infraestructuras e instalaciones de Metrovalencia y TRAM d'Alacant y ofrecer un mejor servicio en ambas explotaciones".

Nuevos tranvías

FGV incorporará 22 tranvías para las explotaciones de Metrovalencia y el TRAM d'Alacant. Se prevé que los nuevos vehículos lleguen a partir de los meses de verano de este año; primero en Alicante y luego en Valencia.

El contrato entre la Generalitat y Stadler Rail Valencia S.A.U., empresa radicada en Albuixech (Valencia), recoge la construcción de los primeros 22 nuevos tranvías de la serie 4.500 por un importe de unos 140 millones de euros.

Se trata de vehículos ferroviarios ligeros Tramlink que destacan por sus "prestaciones, accesibilidad universal, confort y seguridad".

El objetivo, con la incorporación de las nuevas unidades, es conseguir mayor capacidad en un solo vehículo y mayor flexibilidad en el tránsito de acceso y descenso de viajeros para optimizar el recorrido.

Además, los vehículos serán plenamente accesibles y adaptados a la normativa vigente.

La serie 4500 ofrece 284 plazas frente a las 198 de los tranvías 4200.