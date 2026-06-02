Alicante pierde un policía a la semana por jubilación y el déficit llega a los 200: "No hay cobertura en los barrios"

Las jubilaciones en el seno de la plantilla de la Policía Local de Alicante están mermando su capacidad operativa debido a que cada semana, de media, se jubila uno de sus agentes sin que haya refuerzos que cubran las bajas.

La plantilla municipal está formada por, aproximadamente, 459 policías locales, una cantidad que se irá reduciendo hasta final de año, ya que los cerca de 35 nuevos agentes con plaza no se incorporarán hasta 2027.

Compromís asegura que el número de agentes necesarios para garantizar la seguridad de los alicantinos asciende ya a 200.

Su portavoz, Rafa Mas, denuncia que este agujero en las filas policiales provoca que "Alicante esté cada vez más abandonada y que haya cada año más de 5.000 llamadas sin atender por falta de efectivos".

"Nos ponen en peligro. Así es imposible tener una verdadera policía de proximidad; hay menos presencia en los barrios, menos prevención y un incumplimiento de todas las ordenanzas sin sanción, como la proliferación de pisos turísticos", argumenta.

"Estos agentes se tienen que distribuir cuando llega la época estival para ir a las playas. Por tanto, los barrios se van a quedar sin cobertura, sin tener su policía de barrio y sin solucionar los problemas de convivencia. Hay un incumplimiento de ordenanzas por culpa de la pésima gestión del equipo de gobierno del Partido Popular, junto con el apoyo de Vox. Sí aprobaron los presupuestos y no me dieron ni un duro para incrementar el número de policías", sostiene Mas.

Esta preocupación por la seguridad se plasmó en enero con una petición en el pleno para incrementar la plantilla en 100 agentes, una propuesta que se aprobó, pero en la que no se ha avanzado desde comienzos de año por parte del Gobierno local, lamenta.

Sindicatos como SITAP o SEP han denunciado la saturación de la plantilla y llevan meses exigiendo refuerzos para hacer frente al gran volumen de servicios que reciben, sobre todo en la época estival.

Según cifras de SITAP, Alicante dispone actualmente de 459 policías locales para una población de 358.720 habitantes, una ratio de 1,28 agentes por cada 1.000 vecinos, mientras que la referencia recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias para grandes ciudades es de 1,8, lo que obligaría a contar con 646 efectivos.

Con estos datos, la ciudad opera con casi 190 policías menos de los que aconseja la FEMP. Incluso si se cubrieran todas las plazas contempladas en la plantilla municipal Alicante seguiría por debajo de los estándares recomendados para una capital de su tamaño.

La brecha se amplía si se toma como objetivo una ratio de dos policías por cada 1.000 habitantes. En ese caso serían necesarios 717 efectivos, más de 250 por encima de los disponibles actualmente.

SITAP recuerda además que la normativa estatal permite desde hace años ampliar las plantillas policiales por encima del número de jubilaciones. La Ley de Presupuestos Generales del Estado establece para las policías locales una tasa de reposición del 125%, lo que significa que por cada 100 agentes que abandonan el servicio pueden incorporarse hasta 125 nuevos efectivos.

"Estamos al límite"

"Estamos al límite. No se están cubriendo horas extras ni llamando a gente de la bolsa para circunstancias especiales porque no se invierte dinero", afirma por su parte el portavoz del SEP en la Policía Local de Alicante, Roberto Selma.

Para Selma, "el problema de raíz desde hace muchos años es que los políticos ven a Alicante como si fuera un pueblo, y no lo es".

"Alicante es una ciudad que tiene eventos todos los días, y eso absorbe muchísima policía. La gente quiere ver a la policía por todos lados, y eso cuesta mucho dinero. Hay pruebas deportivas, espectáculos, manifestaciones... Todo eso consume recursos", comenta.

"Por otro lado, queremos dar la imagen de que somos una policía de élite, que tenemos drones, caballos, perros y de todo... pero no hay agentes", sostiene.