Vox se une al empresario del turismo y exige al PP un plan de choque en Alicante ante el alza de criminalidad

Los agentes de la Policía Local durante una de las mascletás del 2025 en la plaza de Luceros. M. H.

La formación política Vox en Alicante ha hecho suya la voz de alarma del sector turístico ante el incremento de la inseguridad en la ciudad. El concejal Mario Ortolá ha manifestado que la preocupación de los empresarios es "exactamente la misma que denuncian el resto de alicantinos en la inmensa mayoría de barrios".

Para Vox, la situación ha alcanzado niveles críticos antes del inicio de la campaña estival. Ortolá asegura que "jamás habíamos presenciado un nivel de violencia y robos como el que sufrimos a día de hoy". Y alerta que este escenario se agrava significativamente durante la temporada de verano, dejando a la ciudad "irreconocible".

Los datos oficiales del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior respaldan esta inquietud técnica. La criminalidad convencional en la provincia creció un 5,2 %, destacando el repunte de los hurtos en un 7,1 %, con más de 28.000 infracciones registradas en el último año, además de incrementos en robos con fuerza y violencia.

Ante estas cifras, Ortolá señala directamente a la gestión política de las últimas décadas como origen del problema. "Sabemos quién es el culpable: un bipartidismo que ha abierto nuestras fronteras y que antepone su agenda ideológica al bienestar de sus conciudadanos", ha sentenciado el representante de Vox.

La formación vincula de forma explícita el aumento de los delitos con la actual situación migratoria. Según Ortolá, basta con consultar a las fuerzas de seguridad para ver que "la inmensa mayoría de los detenidos" son extranjeros, señalando específicamente a grupos que vienen de otras zonas de España o Francia "en busca de turistas a los que robarles".

Una relación causal que desmienten los números. Cuando se analiza la tasa de criminalidad (número de delitos por cada 1.000 habitantes), los datos demuestran que el factor determinante no es la nacionalidad, sino las condiciones socioeconómicas.

En este contexto, la portavoz municipal Carmen Robledillo defenderá en el próximo pleno una declaración institucional para implementar la "prioridad nacional" en Alicante. Esta propuesta exige que los recursos y las ayudas se enfoquen primero en los ciudadanos españoles ante lo que consideran un "deterioro de los servicios públicos".

Robledillo ha sido tajante al justificar la necesidad de medidas urgentes en las calles de la capital. "Consideramos que los españoles tienen que ser lo primero y lo creemos porque los españoles están discriminados en estos momentos", ha afirmado la portavoz, apelando a que el alcalde Luis Barcala comprenda esta demanda.

Desde el sector privado, se ha solicitado al Ayuntamiento un "refuerzo extra de la seguridad urbana" para garantizar la tranquilidad en zonas críticas como las playas del Postiguet, San Juan y el casco antiguo. Vox apoya esta demanda de mayor presencia policial, exigiendo al equipo de gobierno municipal que actúe de inmediato.

La formación insiste en que el modelo actual es insuficiente para proteger la reputación de la Costa Blanca. Reclaman un plan de choque que devuelva la tranquilidad a unos barrios donde, según denuncia Ortolá, los vecinos de toda la vida sienten "auténtico terror a salir a la calle de noche".

Finalmente, Vox insta al Partido Popular a posicionarse sobre la repatriación de inmigrantes ilegales y la seguridad ciudadana. "Desde VOX defenderemos a los nuestros y la prioridad nacional ante cualquier ataque al bien común de los españoles", concluye Ortolá vinculando la seguridad con la supervivencia del bienestar social.