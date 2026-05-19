El sector privado del turismo en Alicante pide más seguridad en la ciudad para afrontar el verano

Los vehículos de la Policía Local en los accesos a la plaza de Luceros por una mascletà en Hogueras. M. H.

La preocupación entre diferentes representantes sociales crece por conseguir que la temporada transcurra con tranquilidad y sin problemas. Más información:

La ciudad de Alicante quiere un verano tranquilo. Con una tendencia muy positiva en la ocupación en los últimos años que llegó a máximos en 2025, la preocupación por mantener la excelencia del destino ha saltado a los canales de comunicación internos de los profesionales que viven del sector.

Diversas entidades privadas, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, coinciden en la necesidad de plantear esta semana al Ayuntamiento una petición unánime de cara a los meses clave. Y en ella es urgente un refuerzo extra de la seguridad urbana, aparte del habitual que lanza el Ministerio de Interior, para garantizar que el verano transcurra con total tranquilidad.

Los representantes del sector manejan esta reclamación con extrema prudencia. Su objetivo no es, en ningún caso, proyectar una imagen de vulnerabilidad o alarma que pueda retraer a los mercados emisores, sino todo lo contrario.

Se trata de una exigencia de carácter preventivo: dotar a las calles, playas y zonas de ocio de una mayor presencia policial visible para disuadir la pequeña delincuencia antes de que comience el grueso de la temporada alta. Una medida que se aplica ya de forma habitual pero que consideran insuficiente ante la sucesión de pequeños casos que ven, aunque ahí hay discrepancias en lo vivido.

El aval de los datos oficiales

Lo que sí es muy concreto son los números. Esta inquietud de los empresarios y agentes sociales no responde a una percepción subjetiva. En el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, cuyas cifras correspondientes al acumulado de enero a diciembre reflejan un incremento del 5,2 % en la criminalidad convencional en la provincia de Alicante, pasando de los 86.722 delitos registrados en el ejercicio anterior a los 91.257.

Dentro de este balance, el dato que más afecta directamente a la actividad turística y comercial es el repunte de los hurtos, el delito más común en zonas de aglomeraciones, terrazas y playas.

Según el documento oficial, los hurtos crecieron un 7,1 %, alcanzando la cifra de 28.241 infracciones penales en todo el año. Los robos con fuerza en establecimientos, domicilios y otras instalaciones registraron un incremento del 3,1 % (7.205 casos), mientras que los robos con violencia e intimidación subieron un 4 % (2.275 incidentes).

Para el sector privado, el análisis de estos indicadores oficiales es la herramienta técnica que justifica la necesidad de un despliegue especial. Alicante está de moda y lo prueban los datos de récord que acumula el aeropuerto. Pero en un verano en el que se vende seguridad frente a la inestabilidad de otros países, en particular los del mediterráneo oriental, preocupa la vuelta de delitos como la rotura de lunas en los vehículos para robar su interior.

Uno de los principales retos se centra en coordinar de manera más estrecha los efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local de Alicante en los puntos calientes del mapa turístico: el frente marítimo de las playas del Postiguet y San Juan, el centro tradicional, la zona del Puerto y el casco antiguo. Un punto en el que ya se ha visto en Semana Santa el mayor despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

El sector privado recuerda que el incremento de la población flotante durante el verano multiplica las necesidades de vigilancia, por lo que anticiparse con planes de contingencia es la única vía para asegurar que la campaña transcurra sin incidentes y consolide la reputación de la Costa Blanca como un entorno seguro y de calidad.