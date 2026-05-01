Valentina Tárraga Quesada vive sus últimas horas como Bellea del Foc Infantil con una mezcla de serenidad y nostalgia. Ante el gran acto de este viernes en la plaza de toros, donde entregará su testigo, la pequeña asegura encontrarse "muy bien, con mucha seguridad, pero un poco triste".

Su año de reinado ha estado marcado por el aprendizaje y la responsabilidad de representar a su ciudad. Para Valentina, este cargo no ha sido solo un título, sino la culminación de un anhelo personal: "Mi sueño era representar a Alicante desde pequeñita porque siempre he estado involucrada en les fogueres".

La joven representante ha calificado su mandato como "un honor y una responsabilidad inmensa". A pesar de su corta edad, es consciente del peso institucional de su figura y de lo que supone estar en primera línea de la fiesta.

De cara al relevo que se producirá este viernes, Valentina tiene muy claro qué le dirá a la niña que asuma su cargo. Su principal consejo se centra en el factor humano: "Le diré que disfrute un montón, que haga un buen equipo con sus damas porque es una parte esencial en todo el año que va a vivir".

Al recordar los momentos más especiales, Valentina destaca la intensidad de la semana grande: "Todos los días de hogueras me han parecido únicos, los hemos disfrutado un montón". Sin embargo, también subraya el descubrimiento de las "fiestas hermanas" fuera de Alicante.

La Bellea del Foc Infantil reconoce que visitar Castellón y Valencia ha sido una de las sorpresas del año. "Lo que más me ha gustado ha sido Fallas y la Magdalena; haces una amistad enorme, disfrutas de las fiestas hermanas y descubres algo nuevo que no sabías".

Especialmente llamativo fue su viaje a Castellón, una experiencia totalmente nueva para ella: "No sabía dónde estaba, era todo nuevo, pero la verdad es que nos lo pasamos genial".

Valentina también ha ejercido como "embajadora" de la fiesta en su propio entorno escolar, donde no hay una tradición arraigada de hogueras. "Ninguna de mis amigas del colegio son de hogueras, pero ojalá se apuntasen porque es muy bonito", comenta con la esperanza de haber dejado un legado entre sus compañeros.

Para ella, fomentar la participación infantil es clave para el futuro de la fiesta: "Es muy importante que los niños participen porque cuanto más niños, más fiesta habrá y más legado quedará". De hecho, ya ha conseguido atraer a varias amigas de clase a su propia comisión.

Su madre, Inés Quesada, quien también fue Bellea del Foc y la acompaña en la entrevista como vicepresidenta de Imagen de la Federació, ha vivido este año con "sentimientos encontrados" al compaginar su papel de madre con su cargo en la Federación. Inés confiesa que, aunque ha sido especial estar cerca de ella, ha echado de menos ser "una mamá anónima aplaudiendo desde la barrera".

A pesar de la exposición pública, Inés destaca el orgullo de ver a su hija representar a la ciudad. "Disfruto muchísimo viéndola a ella representando y aplaudiéndola desde la barrera", afirma, subrayando que Valentina se ha abierto y ha disfrutado de cada momento del reinado.

Valentina encara ahora sus últimas semanas de actos oficiales consciente de que el tiempo se agota. "Ya me queda muy poquito, pero son semanas muy intensas y hay que disfrutarlas un montón". Con esa sonrisa y seguridad, la Bellea del Foc Infantil se prepara para el emotivo adiós en el coso alicantino.