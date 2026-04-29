La Policía investiga una "pequeña deuda" como posible causa del asesinato del testigo en el caso de la viuda de la CAM

El pozo cubierto de hormigón en el que se ha encontrado el cuerpo del empresario asesinado Jesús Tavira Policía Nacional

El móvil económico es la principal hipótesis que se baraja como causa del asesinato del empresario Jesús Tavira. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas (dos de ellas un matrimonio) después de encontrar el cuerpo enterrado en una casa de la partida de El Bacarot en Alicante.

Una deuda de unos pocos miles de euros del empresario con el trabajador de nacionalidad argelina es la línea de trabajo que se está manejando en la investigación sobre esta violenta muerte que ha conmocionado a la ciudad.

El cadáver ha aparecido este martes en la casa de la calle Geranio en la que vivía alquilado el matrimonio detenido. El hombre era uno de los trabajadores de los talleres mecánicos propiedad de Tavira y desde el principio de las investigaciones aparecía como uno de los sospechosos.

En un primer momento, como relata la Policía Nacional, el sospechoso intentó desviar la atención de los agentes asegurando que la última vez que vio a Tavira el miércoles 18 de marzo fue marchándose con dos hombres. Una afirmación que descartaron después de las pertinentes comprobaciones.

Esa mentira fue la que acentuó el trabajo sobre la relación que mantenía este trabajador con su patrón. Esas conexiones fueron las que hicieron presumir que la desaparición podía acabar con la muerte del empresario.

El largo registro judicial de la vivienda en esta partida alicantina es el que ha determinado el cierre de esta primera etapa de la investigación. Durante buena parte de este martes los agentes estuvieron trabajando en la casa. En ella encontraron las obras hechas con hormigón en un aljibe donde apareció el cadáver de un hombre que podía cuadrar con Tavira.

El cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición después de mes y medio desde su desaparición. Este presentaba, además, numerosas heridas de arma blanca. Algunos efectos personales, como una medallita, sirvieron para que los familiares lo pudieran identificar.

La autopsia realizada este miércoles y el cotejo lofoscópico, es decir, la comprobación de las huellas dactilares que ha hecho la Brigada Provincial de Policía Científica, es la que ha confirmado plenamente que se trata de Jesús Tavira.

¿Qué pasó entonces? La Policía Nacional investiga la deuda de Tavira con el trabajador detenido como el móvil de un crimen en el que la mujer de este y otros dos hombres más, todos ellos de nacionalidad argelina y entre 35 y 45 años, también han sido arrestados.

La extrema violencia con la que habría resuelto la deuda, la base sobre la que se trabaja, se prueba también en la quema del coche del empresario. El vehículo apareció completamente calcinado en el barrio de Virgen del Remedio. Es ahí donde se investiga la participación de los otros tres detenidos, acusados de asesinato, robo con violencia y daños. Uno de ellos, lo estaría en calidad de encubrimiento. El trabajo, como destacan, sigue abierto por la posible participación de otras personas en el crimen.

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