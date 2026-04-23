Alicante estrena app para saber cuándo llega tu bus y qué parkings tienen plazas libres en tiempo real

La aplicación Alicante se mueve en Android mostrando las cámaras en tiempo real con el tráfico. M. H.

Se acabó el bajar a la parada sin saber cuánto tiempo habrá que esperar o dar vueltas interminables por el centro buscando un hueco para aparcar. El Ayuntamiento de Alicante ha lanzado la versión definitiva de ‘Alicante se mueve’, una herramienta (disponible en web y aplicación móvil) que ofrece información en tiempo real sobre la movilidad en la ciudad.

La gran novedad de esta actualización es su llegada al sistema iOS que tienen los teléfonos iPhone, una demanda histórica de los usuarios que hasta ahora no podían disfrutar de esta plataforma en sus dispositivos Apple.

El Ayuntamiento destaca que la aplicación es pionera en España por su nivel de integración tecnológica. Para ello utiliza inteligencia artificial y macrodatos para facilitar los desplazamientos diarios.

La aplicación permite activar hasta siete capas de información sobre el mapa de Alicante, destacando cuatro utilidades que cambian la forma de moverse por la ciudad.

El bus, al segundo: consulta el tiempo de llegada exacto de los autobuses urbanos en cada parada. Ideal para decidir si merece la pena correr o si es mejor esperar en casa.

Parkings con plazas libres: conexión en directo con los aparcamientos públicos de concesión municipal. La app te indica cuántos huecos quedan libres antes de que llegues al destino.

Cámaras en directo: acceso a más de 60 cámaras de vigilancia situadas en los puntos más conflictivos de la red viaria alicantina (Avenida de Dénia, Alfonso El Sabio o la Explanada).

Calidad del aire: información actualizada de las estaciones medioambientales para conocer la salud del entorno en cada momento.

Tecnología contra el atasco

"La utilidad práctica es máxima: puedes saber antes de salir de casa qué ruta es la mejor", destaca el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan. El sistema se nutre de una red de más de 300 cámaras y lectores de matrículas que monitorizan el flujo de vehículos desde el Centro de Control de Tráfico.

El Ayuntamiento considera que este despliegue sitúa a Alicante a la vanguardia de las ciudades inteligentes. Y para que eso sea posible se han invertido 2,9 millones de euros cofinanciados al 60 % por los fondos europeos FEDER.

Además de los datos de tráfico local, la plataforma está conectada con la DGT para informar sobre el estado de las vías de circunvalación y los accesos principales a la ciudad.

¿Cómo descargarla?

La aplicación ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play (Android) y en la App Store (iOS) buscando por el nombre ‘Alicante se mueve’. También se puede consultar toda la información sin necesidad de instalación a través de la web oficial: www.movilidad.alicante.es.