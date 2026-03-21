Alicante, a la espera del Ministerio de Puente: el Parque Central sigue en el túnel tras el parón de Adamuz

Alicante sigue esperando a que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente fije una nueva fecha para presentar el proyecto del Parque Central y el soterramiento ferroviario, aplazado tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero y la suspensión del acto previsto para el 2 de febrero.

Mientras tanto, el Ayuntamiento insiste en que la operación no está en entredicho y que la continuidad del parque y la integración soterrada de las vías “están garantizadas”, aunque los detalles finales del diseño siguen en un auténtico túnel político y administrativo.

Se trata de un proyecto con 23 años de historia. En 2003 se firmó el convenio original entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento para crear la sociedad Avant (Alicante Nodo de Transportes). En 2010 se construyeron las primeras obras del soterramiento en el acceso a la ciudad con un túnel de entrada antes de la actual estación.

En 2021 se aprobó el Plan Especial de la OI/2, el documento jurídico y urbanístico definitivo que define cómo será el futuro Parque Central: una zona verde de más de 200.000 metros cuadrados. Y en 2023 se licitaron y adjudicaron las obras de la Fase 2 del soterramiento. Esto incluye el desmantelamiento de las vías en superficie que aún quedan cerca del PAU 1 y la conexión de barrios históricamente aislados.

Entre 2025 y 2026 se estableció que debía licitarse de la Estación Intermodal definitiva, subterránea y que servirá de nexo entre el TRAM, el autobús y el ferrocarril, permitiendo que la superficie se convierta totalmente en el pulmón verde esperado. Por el momento el Ministerio no ha movido ficha para presentarlo.

Desde el consistorio confirman que permanecen “a la espera de que el Ministerio nos cierre la fecha de presentación del proyecto” de la conocida Operación Integrada nº 2 (OI/2), que prevé el soterramiento de las vías y la creación del Parque Central sobre los terrenos liberados.

El equipo de Gobierno municipal está “encima de esas conversaciones con el Gobierno”, tras el aplazamiento “sin fecha” motivado por el siniestro de Adamuz, en el que murieron más de 40 personas y que llevó a cancelar actos institucionales en señal de duelo.

El Ayuntamiento subraya que entiende las prioridades del Ministerio en plena gestión de la tragedia, pero reclama que se recupere cuanto antes la cita para desvelar el proyecto definitivo que Alicante lleva un año esperando. La presentación debía escenificar el acuerdo político e institucional entre el Ministerio y el Consistorio y despejar las incógnitas sobre el alcance real del soterramiento y la configuración del nuevo parque lineal.

Soterramiento total

En paralelo a ese parón, el equipo de gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad para tratar de frenar las dudas sobre un posible “semisoterramiento” o un diseño fragmentado del futuro pulmón verde. El alcalde, Luis Barcala, ha recalcado que “la continuidad del Parque Central, desde la Vía Parque hasta la Plaza de la Estrella está garantizada”, así como “la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios”.

Según la nota municipal, los acuerdos alcanzados con el Ministerio contemplan el Parque Central como una gran superficie verde continua y lineal, respondiendo a una de las principales demandas que los vecinos trasladaron en la consulta pública previa.

El proyecto aprovecharía el desnivel de casi 9 metros entre la zona de Bono Guarner y la fachada norte de Benalúa y Alipark para integrar en subterráneo la infraestructura ferroviaria mediante plataformas y recorridos peatonales, de forma que las vías queden ocultas y se genere un gran espacio público.

El alcalde considera “imprecisa” la expresión semisoterramiento y sostiene que “no se ajusta al proyecto que pronto conocerán los alicantinos con todo detalle, ya que las vías irán soterradas”. Con esta posición, el Ayuntamiento trata de despejar los recelos vecinales y políticos sobre un posible modelo de cajón parcial que dejase tramos ferroviarios en superficie.

Operación Integrada nº 2

La OI/2 es una de las transformaciones urbanísticas más ambiciosas y prolongadas de Alicante, al proyectar la eliminación de la actual “cicatriz” ferroviaria que separa los barrios del sur -San Blas, Ciudad de Asís, La Florida-Babel- del centro y del resto de la ciudad. Sobre los suelos de Adif se prevé la coexistencia de la infraestructura ferroviaria soterrada, el tranvía, autobuses y taxis, junto a la gran zona verde y otros desarrollos residenciales y terciarios.

El Consistorio insiste en que la ordenación de la OI/2 garantiza un soterramiento completo del paso del ferrocarril en este ámbito, lo que permitiría que el Parque Central tenga un trazado lineal continuo que “cosa” barrios históricamente desconectados. Pese a ello, desde el ámbito político y social se mantiene el debate sobre si el diseño real que el Ministerio se guarda todavía en el cajón cumplirá al cien por cien esa promesa de vías ocultas en todo el recorrido.

El futuro de la estación intermodal de Alicante, llamada a integrar tren de larga distancia, cercanías, TRAM y autobuses, avanza en paralelo a la definición del Parque Central, aunque también sin un calendario público claro. Fuentes municipales señalan que “existen trabajos preliminares y acuerdos entre las administraciones implicadas para la ordenación pormenorizada de todo el sector, en el que se incluye la futura Estación Intermodal”.

Desde el Ayuntamiento apuntan que los detalles se facilitarán “cuando venga el ministro a presentar el proyecto de Parque Central”, dado que ambas actuaciones están íntimamente ligadas. Por ahora, subrayan que las obras de la Estación Central, que se integrará en ese complejo intermodal, “marchan a muy buen ritmo”, a la espera de que el diseño global de accesos, conexiones y espacios públicos se conozca al completo.