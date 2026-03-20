Guerra por el calendario de 2027: las Hogueras de Alicante señalan al Consell por dejar a San Juan fuera de los festivos

La mascletà preparada en la plaza de Luceros en las últimas Hogueras. M. H.

La Generalitat ya tiene el calendario laboral para el 2027. Una propuesta en la que reparte los doce días festivos que se tienen que celebrar en la Comunitat Valenciana teniendo en cuenta las tradiciones y las reivindicaciones de cada territorio. Y fuera de ellos se ha quedado el día grande de Alicante, el 24 de junio, mientras el 19 de marzo de Valencia sí está presente.

La presentación de los festivos se convierte en motivo de choque entre las provincias de Alicante y Valencia. Mientras la capital autonómica y demás localidades que celebran las Fallas cuentan con su festivo para que se pueda visitar, en el sur tiene que ser una decisión local la que dé ese privilegio laboral.

Las Hogueras de Alicante rompen así con los diez años en los que habían podido disfrutar del apoyo de ser un día festivo. Eso sí, con una variedad que ha obligado a entender qué significa el concepto de retribuido y recuperable. Esta figura obliga a compensar esa jornada de descanso en otros días con horas a determinar.

Ahora el Consell mediante la vicepresidencia primera determina cuáles son los festivos, y por tanto los puentes, dejando de lado a Alicante.

¿Cuáles son los festivos elegidos?

1 de enero: Año Nuevo (Viernes)

6 de enero: Reyes (Miércoles)

19 de marzo: San José (Viernes)

26 de marzo: Viernes Santo

29 de marzo: Lunes de Pascua

1 de mayo: Fiesta del Trabajo (Sábado)

9 de octubre: Día de la Comunitat (Sábado)

12 de octubre: Fiesta Nacional (Martes)

1 de noviembre: Todos los Santos (Lunes)

6 de diciembre: Constitución (Lunes)

8 de diciembre: Inmaculada (Miércoles)

25 de diciembre: Navidad (Sábado)

Los primeros en reaccionar a este cambio, tras los diez años de festivo para el día de San Juan, han sido los representantes del mundo festero alicantino.

La Federació de Fogueres de Sant Joan afirma a través de un comunicado que "siempre abogamos porque el 24 de junio sea festivo y nuestros vecinos de la Comunidad Valenciana puedan venir a compartir ese día con los alicantinos".

En él recuerdan que esta "es una decisión que, por desgracia, no está en nuestras manos y que cada año se toma desde la Generalitat". De ahí que subrayen que "en cada viaje que hemos hecho al Palau hemos solicitado que así sea".