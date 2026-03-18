Descubren restos óseos humanos cuando realizaban unas obras en Alicante: "No sabemos cuántos hay"

Trabajadores de una constructora han hallado restos óseos humanos mientras realizaban las obras de un edificio en un solar situado en la Cuesta de la Fábrica, en el entorno de Las Cigarreras, en Alicante. El descubrimiento ha obligado a paralizar de inmediato la actuación.

Según explica un trabajador, tras localizar los huesos a finales de febrero, dieron aviso a un arqueólogo independiente para proceder a su extracción y análisis, que en este momento trabaja sobre el terreno para documentar los restos.

Por el momento, se desconoce cuántos cuerpos podría haber enterrados, así como las causas de su fallecimiento, aunque los primeros indicios apuntan a que se trata de restos de gran antigüedad.

El arqueólogo encargado de los trabajos detalla que la zona no está catalogada como área de vigilancia arqueológica, por lo que la intervención se está llevando a cabo gracias a la actuación de la constructora.

El experto subraya que los cuerpos no presentan la disposición habitual de un enterramiento reglado. Lejos de la orientación tradicional hacia el este, los huesos aparecen amontonados y sin orden, algunos incluso boca abajo.

"No sabemos si es una fosa porque no aparece ningún tipo de límite que lo haga, pero sí que sabemos que están aquí lanzados", explica.

Los restos podrían ser del siglo XIX.

La hipótesis

Aunque todavía es pronto para determinar el número exacto de individuos, el profesional descarta que se trate de un episodio violento reciente y sitúa los restos en un contexto histórico.

Las primeras hipótesis apuntan a antiguas crisis sanitarias. "Todavía no sabemos cuántos hay ni la fecha exacta, pero podrían estar relacionados con algún episodio de cólera o peste", señala.

En esta línea, el profesional concreta que barajan distintas posibilidades: "Alrededor del año 1800 hubo cólera. Entonces estamos barajando esas posibilidades", aunque tampoco descartan epidemias anteriores, entre los siglos XVI y XVII.

Intrusión nocturna en la obra

La urgencia por documentar el hallazgo se ha intensificado en las últimas horas, coincidiendo con la difusión de un vídeo que lleva horas circulando por redes sociales y en el que se observa al arqueólogo trabajando con los restos.

Poco después, durante la pasada noche, una o varias personas ajenas a la obra forzaron la entrada al solar, presuntamente con la intención de tomar fotografías del yacimiento.

Aunque no sustrajeron ningún material, sí causaron daños en los accesos. "Por lo menos no me han roto nada", relata el arqueólogo aliviado.

Este episodio ha llevado al equipo a acelerar los trabajos para evitar que los huesos queden expuestos, especialmente de cara a los próximos días festivos.

La noche anterior se habrían colado en el interior del solar.

Una vecina ha relatado a EL ESPAÑOL de Alicante que los vecinos sabían de la existencia de los huesos desde hace ya varios días. La mujer recuerda que en ese solar había antes una casa antigua, que podía tener más de cien años. "Yo he jugado ahí de pequeña. Aunque, no se quién era el antiguo dueño porque últimamente solo había inquilinos", explica.

Las labores de campo concluirán previsiblemente a principios de la próxima semana, momento en el que se retomarán las obras. Posteriormente, los restos serán trasladados para su estudio detallado.

El análisis permitirá determinar el número mínimo de individuos a partir de las piezas óseas recuperadas. "Si salen tres fémures izquierdos, son tres personas", explica. Aunque uno de los esqueletos, que está práctiamente entero, parece pertenecer a una mujer.

Una vez finalizado el informe, todo el material será depositado en el almacén del museo de la ciudad, ubicado en Las Cigarreras.