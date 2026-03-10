Alicante aprueba el proyecto de restauración de las torres del Ayuntamiento con una inversión de 468.000 euros

Las torres del ayuntamiento al inicio de su reconstrucción.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este martes al proyecto de intervención, reparación y consolidación de las Torres de la Casa Consistorial de Alicante, con un presupuesto de 468.430,37 euros, según ha informado la concejala portavoz, Cristina Cutanda.

Las actuaciones, que se desarrollarán a lo largo de ocho meses, incluyen la reconstrucción y refuerzo de las cornisas superior e inferior de ambas torres, así como la reparación de los elementos desprendidos en la torre este.

También se restaurarán las balaustradas y los pináculos decorativos que presentan deterioro.

El proyecto contempla, además, la impermeabilización y renovación del pavimento en el nivel de los balcones y en la cubierta superior, junto con la instalación de una escalera de acceso destinada al mantenimiento y revisión de las torres. Asimismo, se prevé la retirada de elementos ajenos o inadecuados para su conservación.

Paralelamente, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades anunció la pasada semana que aportará 200.000 euros a través del Plan Restaura 2025 para financiar parte de estas obras.

Así lo comunicó la consellera Carmen Ortí tras reunirse con el alcalde, Luis Barcala, en un encuentro en el que también se abordaron otras actuaciones de restauración del patrimonio alicantino.

