El Ayuntamiento de Alicante celebrará la comisión de investigación por las VPP de Les Naus la próxima semana

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP de Playa de San Juan se celebrará la próxima semana, una vez se terminen de cerrar los tres expedientes en los que trabajan los técnicos municipales.

Así lo ha confirmado en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno este martes el portavoz adjunto y vicealcalde, Manuel Villar, quien presidirá dicha comisión.

El Ayuntamiento abrió tres expedientes informativos en relación con la adjudicación de viviendas en Les Naus: uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y un tercero en relación con el acceso a información reservada.

"Son expedientes reservados, por lo cual ni siquiera yo sé el contenido. Nos han comentado que es inminente su cierre y, por tanto, está a expensas también la convocatoria de la comisión, que ya adelanto que será la semana que viene", ha apuntado Villar.

Por otra parte, desde el consistorio han negado que se les haya requerido más información por parte del juzgado que está investigando el caso.

"Remitimos la documentación la semana pasada y no tenemos más información del juzgado, ninguna comunicación posterior", ha añadido Villar.

Acerca de si se conocen nuevos adjudicatarios que obtuvieran las polémicas viviendas irregularmente, ha mantenido que "todos aquellos datos que se tuvieron que publicar se publicaron y, en este sentido, dejaremos el resto para la Justicia".

Cuestionado sobre desde cuándo se enteró el equipo de Gobierno de que la ya exconcejala Rocío Gómez era una de las beneficiarias de la promoción de Les Naus, el portavoz ha insistido en que será en la comisión de investigación cuando se exponga esta información.

Sobre la dimisión de María Pérez-Hickman, ha explicado que "ella presentó su renuncia, se firmó el decreto de inicio de su renuncia y de su reintegro al puesto que estaba ocupando con anterioridad y ya ha sido fiscalizado".

Y ha aclarado que, jurídicamente, "es una renuncia" que no pasa por Junta de Gobierno, sino que es "un decreto que se ha hecho y firmado por mí como concejal".

La rueda de prensa no ha estado exenta de tensión, pues la portavoz Cristina Cutanda ha calificado como "cacería" las informaciones que vinculan a familiares del alcalde, Luis Barcala, con la promoción pública de Los Lírios.

"Es una cacería contra la persona del alcalde y contra el Partido Popular organizada por la opinión sincronizada de la izquierda para desviar la atención", ha sostenido Cutanda.