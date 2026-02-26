La jueza de las VPP traslada a la Udef y a la Fiscalía la documentación aportada por el Ayuntamiento de Alicante

El residencial Les Naus de Playa de San Juan donde se adjudicaron las viviendas. H.F.

La jueza que investiga el escándalo de la posible adjudicación irregular de las viviendas públicas protegidas (VPP) de Alicante ha acordado dar traslado a la Udef de la Policía Nacional y a la Fiscalía de la documentación aportada por el Ayuntamiento.

La titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha aprobado la medida para que se profundice en los documentos aportados por el consistorio en respuesta al requerimiento judicial que se le realizó en su día.

La jueza había emitido una providencia para requerir al consistorio toda la documentación disponible sobre la adjudicación de las 140 viviendas públicas del residencial Les Naus de Playa de San Juan.

Además, también se ha dado traslado a la Fiscalía para que informe del recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado por Manos Limpias contra la decisión de la magistrada de requerirle el pago de una fianza para interponer querella y ejercer la acusación popular en la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

A su vez, la Generalitat valenciana informó esta misma semana que sigue revisando "todos los expedientes" y que está trasladando al juzgado "aquellas cuestiones" que "no casan".

A raíz de este asunto se han producido dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. [La Generalitat descubre nuevos datos que "no casan" sobre los adjudicatarios de las VPP de Alicante]

El pleno municipal de este jueves ha vuelto a girar en torno a la polémica de Les Naus y con los votos a favor de PP y Vox se ha rechazado la reprobación del alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, solicitada por los partidos de izquierda, el PSPV-PSOE, Compromís y EU-Podem.

La oposición le considera responsable de las irregularidades en la adjudicación de las viviendas públicas de la Condomina que adjudicó una cooperativa y supervisó la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Vivienda.