Arranca el "viernes ramblero" de Alicante tras la cancelación por viento la semana pasada

Desde las 18 de este viernes, cientos de niños y niñas se encuentran en la Rambla Méndez Núñez para celebrar el carnaval de Alicante, tras cambiarse las fechas de la semana pasada por fuertes rachas de viento.

El Carnaval Infantil abre el fuego con tres talleres. El primero siendo el pintacaras Brilli Brilli, y los otros dos de accesorios de Carnaval.

Los afortunados también podrán vivir la magia del Carnaval de la mano del mago Guillermo Avilés con el espectáculo Divermagia, que combina la magia tradicional y la más moderna.

Si bien la ciudad ya está respirando el espíritu fiestero, habrá que esperar hasta las 22 para vivir las emociones más fuertes.

A esa hora será cuando la Rambla se transforme en un doble escenario carnavalero. A la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte se podrá escuchar la música que pinchen los DJ`S, Alesmile; Da Rossi, con "Set by Costa Sonora Festival"; Sergio Salinas, con "Set by Big Sound Festival", y Fredy Vidal.

Y en la zona más próxima al Portal de Elche cobrará protagonismo la orquesta Evasión.

