Un incendio en la zona de Miguel Hernández obliga a desalojar cuatro viviendas en Alicante

Un incendio a primera hora de este lunes obliga a desalojar a los vecinos en cuatro viviendas en la zona de Miguel Hernández de la ciudad de Alicante. Las llamas afectan a la parte alta de un bloque de cuatro alturas mientras los bomberos están trabajando en él.

El presidente de la asociación de vecinos, en declaraciones a Les Notícies del Matí de À Punt, indica que se estudia como hipótesis que el origen del fuego está en "una mujer mayor que se ha dejado el hornillo encendido". De ahí se habría extendido por el techo del edificio construido hace 59 años.

La estructura del bloque, como señala el representante vecinal, supone un peligro ya que las vigas son de madera y el techo "es de paja y cañizo". "Ha ido corriendo por el aire, vivienda tras vivienda", y esto, resalta, es fruto del "abandono del sistema de viviendas" en una de las zonas más humildes de la ciudad.

Los afectados, resalta esta misma fuente, son "familias vulnerables, eran dos mujeres mayores en situación de dependencia". A eso, hay que sumar un hombre de 57 años, rescatado por los bomberos y varios atendidos por inhalación de humo.

Las rachas de fuerte viento están complicando el control del fuego. La ciudad está en aviso amarillo hasta las seis de la mañana de este martes.

