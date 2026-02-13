El viento pone en jaque el Carnaval de Alicante y la alerta amarilla obliga a suspender los actos de este viernes

La alerta amarilla por vientos que pueden alcanzar los 85 km/h pone en jaque al Carnaval infantil y adulto de este sábado en Alicante y obliga al el Ayuntamiento a suspender los actos festivos de este viernes noche, así como los mercadillos y actividades deportivas escolares de esta mañana.

El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), convocado este viernes por el alcalde Luis Barcala, también ha suspendido los actos del pregón de carnaval y la verbena previstos a las 22:00 en la Plaza del Carmen y ha acordado el cierre del Castillo de Santa Bárbara y la supresión de los entrenamientos vespertinos del deporte escolar.

El Cecopal volverá a reunirse a las 13:00 del viernes para seguir analizando la evolución meteorológica y tomar decisiones sobre las celebraciones de carnaval del sábado -fiesta infantil y adulta en la Rambla de Méndez Núñez- y otras actividades al aire libre.

En 2025 ya se tuvieron que cancelar múltiples celebraciones de Carnaval en muchos municipios de la provincia, como Pego, Benidorm, La Vila o San Vicente del Raspeig, por las fuertes lluvias.

Después de una jornada del jueves con unas 200 intervenciones de la Policía Local y los Bomberos a causa del viento, la noche ha transcurrido sin ninguna incidencia reseñable, explican desde el consistorio.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que a las 12:00 horas de este viernes se reactive el aviso amarillo con rachas que se intensificarán a partir de las 14:00 y que pueden oscilar entre 55 y 65 kilómetros a la hora.

Ante esta previsión meteorológica, el Ayuntamiento mantiene las medidas de precaución adoptadas el jueves, tales como el cierre de parques y jardines y zonas con arbolado monumental, suspensión de los carnavales al aire libre de colegios y Escuelas Infantiles y del desfile carnavalero previsto en Villafranqueza.

También ordena la clausura del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) del Ayuntamiento, sus puertas permanecen abiertas para personas sin hogar desde las 20 horas del jueves hasta mediodía del domingo, sostiene el Ayuntamiento.