Dimite la directora general de Alicante por la polémica con la adjudicación de viviendas protegidas en Playa de San Juan

El edificio de la polémica en Playa de San Juan. H.F.

La polémica por la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan ha llevado a la dimisión a la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickma.

La funcionaria municipal deja el cargo después de que dos de sus hijos y un sobrino hubieran resultado beneficiarios como compradores de dos de las viviendas de dicha promoción, como adelantó el Información.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de aclaración de hechos y ha asegurado que "llegará hasta el final" por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía "la menor sospecha” sobre la tramitación de este expediente urbanístico".

"Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar. Vamos a llegar hasta el final por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en la tramitación del expediente”, ha destacado Barcala.

Ayer miércoles el regidor ya pidió al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos.

Barcala también se ha comprometido "a informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión".

Según informa el Ayuntamiento, el informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la Concejalía de Patrimonio y a la Concejalía de Contratación.

A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área.

El secretario general del Ayuntamiento de Alicante será el responsable de instruir este informe.

