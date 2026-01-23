Policías nacionales de Alicante denuncian que se les debe más de 800 euros en dietas desde hace un año: "Es insostenible"

Policías nacionales de la provincia de Alicante denuncian a través del sindicato Jupol que se les debe más de 800 euros en dietas desde hace un año, una situación que consideran "grave e insostenible".

La problemática afecta a numerosos policías nacionales destinados en el territorio que están sufriendo el impago de las dietas por comisiones de servicio y desplazamientos desde mayo del año pasado.

Las deudas calculadas oscilan entre los 800 y los 900 euros por entre 15 y 30 dietas por agente y aseguran que no se tratan de "casos aislados", pues afectaría a grupos completos de trabajo.

Una situación que, según el sindicato, se ha cronificado y que perjudica a agentes de distintas plantillas y unidades operativas.

Estos policías han sido "obligados a desplazarse y a participar en nuevas comisiones de servicio, sin haber cobrado aún las dietas pendientes desde hace más de un año", critican.

Esta práctica obliga a los agentes a adelantar dinero de su propio bolsillo para poder cumplir con su trabajo, "una circunstancia absolutamente inaceptable", condenan.

Entre las unidades afectadas se encuentra la Policía Judicial, UDEF, UDYCO, GRECO y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Jupol ejemplifica esta situación con el caso de grupos como la Policía Judicial de la provincia, en la que se debe entre 15 y 20 dietas por agente.

"En UDEF, con grupos de alrededor de 12 policías, se deben unas 15 dietas por componente. En UDYCO y GRECO, unidades clave en la lucha contra el narcotráfico, hay agentes a los que se les adeudan hasta 30 dietas", lamentan en un comunicado.

Mientras que en la UPR destinada en la provincia, la media de impago se sitúa entre 800 y 900 euros por policía, con servicios realizados en julio del año pasado que todavía no han sido abonados.

"La situación se agrava aún más en aquellos casos en los que policías que ya no están destinados en esas unidades, tras haber ascendido o cambiado de plantilla, siguen sin percibir las dietas ni los gastos derivados de servicios y cursos realizados cuando estaban en ellas, pese al tiempo transcurrido", denuncian desde Jupol.

Y añaden que, "mientras el Ministerio del Interior mantiene un discurso público de firmeza contra el crimen organizado y el narcotráfico, en la práctica, se abandona económicamente a las unidades que combaten estas amenazas, debilitando su labor operativa".

Jupol recuerda además que esta situación se produce en un momento clave, ya que se va a abrir un periodo de negociación dentro del ámbito de la Función Pública para la actualización de las dietas, unas cuantías que no se revisan desde hace más de 20 años.

La normativa que las regula, el Real Decreto de 2002, permanece sin actualizar desde 2005, pese al incremento exponencial del coste de la vida, el alojamiento y la manutención.