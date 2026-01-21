Alicante da un paso hacia la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento con los estudios de tráfico y movilidad

Un total de diez consultoras concurren a los contratos para elaborar los trabajos previos a la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Siete optan al estudio de tráfico y movilidad (54.375 €) y tres a la modificación del Proyecto de Servicio Público (PSP) del autobús urbano (97.000 €), ambos con un plazo de ejecución de cuatro meses. La Mesa de Contratación ha abierto las propuestas y evaluará próximamente las ofertas económicas para su clasificación y adjudicación.

Las empresas que aspiran al estudio de tráfico son Enigest, Movea Consulting Mobility, A-Ingeniería Research and Consulting, WSP Spain-Apia, Ingartek Consulting, Ingecid y Colin Buchanan Consultores. Para la asistencia técnica del PSP se han presentado Idom Consulting Engineering Architecture, Sanvi Consulting Mobility e Ingartek Consulting.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, destacó que el Ayuntamiento avanza hacia un modelo de movilidad peatonal en el centro, tras recuperar más de 25.000 m² entre la Explanada y el Mercado Central, y confirmó que la Plaza del Ayuntamiento, ya cerrada al tráfico privado, será reurbanizada este año.

El contrato, en colaboración con Urbanismo, evaluará la viabilidad técnica y operativa de eliminar el tráfico rodado en la plaza, analizando su impacto sobre la red viaria, el transporte público y la movilidad peatonal y ciclista. El estudio incluirá simulaciones, alternativas y medidas correctoras.

El análisis de tráfico abarcará las principales vías del entorno definidas en el PMUS —como Rambla, Jorge Juan, Alfonso el Sabio o Jaime II— e incorporará una microsimulación de intersecciones para medir niveles de servicio, tiempos de recorrido y emisiones. Además, se propondrán actuaciones complementarias y señalización adaptada.

El segundo contrato permitirá actualizar el PSP del autobús urbano, adaptando líneas, paradas e itinerarios a la nueva configuración peatonal de la plaza y revisando los costes operativos del sistema.