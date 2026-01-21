Plaza del Ayuntamiento.

Alicante ciudad

Alicante da un paso hacia la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento con los estudios de tráfico y movilidad

El contrato, en colaboración con Urbanismo, evaluará la viabilidad técnica y operativa de eliminar el tráfico rodado en la plaza.

Alicante
Un total de diez consultoras concurren a los contratos para elaborar los trabajos previos a la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante.

Siete optan al estudio de tráfico y movilidad (54.375 €) y tres a la modificación del Proyecto de Servicio Público (PSP) del autobús urbano (97.000 €), ambos con un plazo de ejecución de cuatro meses. La Mesa de Contratación ha abierto las propuestas y evaluará próximamente las ofertas económicas para su clasificación y adjudicación.

Las empresas que aspiran al estudio de tráfico son Enigest, Movea Consulting Mobility, A-Ingeniería Research and Consulting, WSP Spain-Apia, Ingartek Consulting, Ingecid y Colin Buchanan Consultores. Para la asistencia técnica del PSP se han presentado Idom Consulting Engineering Architecture, Sanvi Consulting Mobility e Ingartek Consulting.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, destacó que el Ayuntamiento avanza hacia un modelo de movilidad peatonal en el centro, tras recuperar más de 25.000 m² entre la Explanada y el Mercado Central, y confirmó que la Plaza del Ayuntamiento, ya cerrada al tráfico privado, será reurbanizada este año.

La calle San Francisco es una de las icónicas calles peatonales de Alicante.

El contrato, en colaboración con Urbanismo, evaluará la viabilidad técnica y operativa de eliminar el tráfico rodado en la plaza, analizando su impacto sobre la red viaria, el transporte público y la movilidad peatonal y ciclista. El estudio incluirá simulaciones, alternativas y medidas correctoras.

El análisis de tráfico abarcará las principales vías del entorno definidas en el PMUS —como Rambla, Jorge Juan, Alfonso el Sabio o Jaime II— e incorporará una microsimulación de intersecciones para medir niveles de servicio, tiempos de recorrido y emisiones. Además, se propondrán actuaciones complementarias y señalización adaptada.

El segundo contrato permitirá actualizar el PSP del autobús urbano, adaptando líneas, paradas e itinerarios a la nueva configuración peatonal de la plaza y revisando los costes operativos del sistema.