Ya es oficial: Alicante calcula ingresos por 8,8 millones en cinco años con las multas a los pisos turísticos

La regulación de los pisos turísticos en la ciudad de Alicante puede suponer unos ingresos de 8,8 millones de euros en cinco años. Ese es el cálculo que ha hecho el Ayuntamiento que presenta este martes la propuesta del convenio con la Generalitat que se votará el viernes en la comisión de Urbanismo.

El encargado de avanzarlo es el vicealcalde Manuel Villar quien a través de un comunicado recalca que "es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística". El convenio regulará la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en viviendas de uso turístico.

El ejemplo de lo que viene señala que se han abierto 418 expedientes de infracción urbanística en VUT entre 2023 y 2025. El informe municipal indica que las infracciones se confirman en un 80 % de los casos con actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad. Y eso da paso en el 90 % a que se inicie un expediente sancionador.

"Asumir las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico nos permitirá disponer de todos los medios para controlar las irregularidades en esta materia y evitar que este negocio se desarrolle de forma ilegal en Alicante", recalca Villar.

Para que esto se lleve a cabo, el Ayuntamiento ha estudiado quién tiene que hacerlo y si hay que dedicar más gasto. "El personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha", explica.

Lo que sí habrá es un incremento del 20 % en la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles que supondría la adhesión al convenio.

El Ayuntamiento ya tiene un cálculo a partir de los datos disponibles conseguidos por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local. Su informe es el que calcula ingresos de 8.845.650 euros en los cinco ejercicios de delegación de competencias incluidos en el convenio firmado con la Generalitat, a través de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, además de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Villar recuerda que la capacidad de multar "se suma a otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad". Entre ellas destaca "la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad".