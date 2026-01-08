Los vecinos de la Playa de San Juan trasladan al alcalde Barcala sus ocho principales preocupaciones para 2026

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP) y la concejal de Participación Ciudadana, Cristina García, han mantenido este jueves un encuentro con la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos - Playa de San Juan para abordar las principales necesidades del barrio y concretar una batería de actuaciones en materia de seguridad, limpieza, movilidad e infraestructuras sociales en la zona de la Playa de San Juan y el PAU 5. Tras el encuentro, los vecinos han agradecido la actitud de diálogo y han expuesto sus principales preocupaciones, asegurando que se han convertido en "compromisos" por parte del Ayuntamiento.

En el apartado de seguridad y convivencia, la asociación trasladó al alcalde la preocupación vecinal por los episodios de inseguridad vinculados especialmente a las zonas de ocio, ante el fuerte crecimiento residencial y de visitantes que registra la Playa de San Juan. Según los vecinos, Barcala se ha comprometido a reforzar la vigilancia policial en estos puntos sensibles y a seguir impulsando medidas específicas de convivencia para garantizar un entorno más tranquilo para residentes y comerciantes.

​Además, se ha tratado la apertura de la nueva comisaría junto al parque de bomberos y se ha confirmado que se mantiene como previsión abril de 2026 para su puesta en marcha, un hito que la asociación considera clave para consolidar una red de seguridad más cercana en todo el ámbito de la Playa de San Juan. El colectivo vecinal subraya que este equipamiento es una reivindicación histórica en un barrio que concentra ya a decenas de miles de vecinos y una intensa actividad turística.

​Otro de los bloques analizados fue el estado de los parques, zonas verdes y espacios públicos, que la asociación denuncia como deteriorados y claramente insuficientes para la dimensión actual del barrio. El Ayuntamiento reconoció estas carencias y se comprometió a estudiar un refuerzo de los servicios de limpieza y mantenimiento, actuando sobre la iluminación, el mobiliario urbano, el riego y los bordillos en las principales avenidas y plazas del entorno.

En esta línea, el Consistorio trasladó que continuará el despliegue progresivo de iluminación LED blanca en las avenidas pendientes de la Playa de San Juan, poniendo el foco en mejorar de forma notable la luz en las aceras de las vías más anchas. En la actualidad, solo la avenida de Niza y la calle Irlanda cuentan con este tipo de luminarias, por lo que la asociación insiste en acelerar el calendario para el resto de viales del barrio.

Foto de familia de la AAVV Juntos Avanzamos con el alcalde y la concejal de Alicante tras la reunión.

En cuanto a movilidad, carriles bici y aparcamiento, otro de los puntos centrales de la reunión, los representantes vecinales reclamaron soluciones a los problemas de tráfico y a la convivencia entre peatones y bicicletas en el PAU 5 y las principales avenidas del sector. El alcalde se comprometió a revisar el estado de la conexión de la avenida de las Naciones con Benimagrell, una obra que los vecinos consideran estratégica para descongestionar accesos y articular mejor la comunicación con el resto de la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento avanzará en la planificación de los carriles bici con el objetivo de retirarlos de las aceras en el PAU 5 y en Historiador Vicente Ramos, priorizando la seguridad peatonal y una integración más adecuada en la calzada. Entre las medidas acordadas, también se confirmó la creación de un aparcamiento disuasorio en el recinto donde se instala el Circo del Sol, concebido para reducir el tráfico de acceso y facilitar la llegada de visitantes sin colapsar las calles residenciales.

Centro social y equipamientos de barrio

La construcción de un centro social en la Playa de San Juan fue uno de los compromisos más relevantes de la reunión, en un contexto en el que las asociaciones vecinales vienen reclamando dotaciones sociales acordes al crecimiento poblacional del barrio. El Ayuntamiento trasladó a Juntos Avanzamos que incluirá la redacción del proyecto del centro social en el Presupuesto Municipal de 2026, dando así el primer paso administrativo para una infraestructura largamente demandada.

Según detalló la asociación, el futuro equipamiento está llamado a convertirse en un espacio de referencia para la vida comunitaria, ya que albergará una oficina SAIC para realizar trámites municipales sin desplazarse al centro, además de salón de actos, aulas y espacios para cursos y actividades vecinales. El colectivo insiste en que, con la elevada densidad de población actual, este centro social es “imprescindible” para atender las necesidades sociales y culturales del barrio de manera estable.

En materia urbanística, el Ayuntamiento se comprometió a estudiar la reurbanización de la avenida Cataluña, con la incorporación de más arbolado y una redistribución más adecuada del carril bici para integrarlo mejor en la vía. La asociación vincula esta actuación a la necesidad de consolidar un corredor verde y más amable en uno de los ejes principales del barrio, en sintonía con los proyectos de parque urbano y espacios deportivos entre los PAU 4 y 5.

Respecto al Sector 2 del PAU 5, desde el Consistorio se trasladó el estado actual de la tramitación urbanística, manteniéndose la previsión de que el 30% de las viviendas sean de protección oficial. Para la asociación, este porcentaje resulta fundamental para garantizar un desarrollo más equilibrado del barrio y favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes y familias trabajadoras en la zona.

Uno de los asuntos más sensibles para los residentes del PAU 5 es la falta de sombras en los accesos a la playa, especialmente durante los meses de verano, cuando la afluencia se dispara. En este punto, el Ayuntamiento informó de que los viales que conectan el PAU 5 con la arena discurren por suelo privado, por lo que no tiene competencias directas para instalar toldos o marquesinas, algo que deberá abordarse con los propietarios o comunidades, contando con apoyo técnico municipal cuando sea posible.

Seguimiento vecinal y compromiso político

Al término del encuentro, la Asociación Juntos Avanzamos - Playa de San Juan valoró positivamente la disposición al diálogo del alcalde Luis Barcala y de la concejala de Infraestructuras, Cristina García, pero subrayó que el verdadero reto será traducir los compromisos en obras y servicios concretos en los próximos meses. El colectivo avanzó que realizará un seguimiento exhaustivo de cada uno de los puntos tratados para que las promesas no queden en meras declaraciones y se conviertan en mejoras tangibles en el día a día del barrio.

La asociación recordó, además, que la Playa de San Juan es ya uno de los barrios con mayor crecimiento de Alicante y que la dotación de infraestructuras como el centro social, la comisaría, las zonas verdes o los equipamientos deportivos debe ir al mismo ritmo que el desarrollo urbanístico. En ese sentido, los representantes vecinales reiteraron su voluntad de mantener una interlocución constante con el Ayuntamiento para consolidar un modelo de barrio más seguro, cohesionado y con servicios públicos a la altura de su población actual y futura.