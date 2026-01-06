La explosión de un camping gas en un pueblo de Alicante causa dos heridos

Los efectivos de emergencias de la Generalitat en una imagen de archivo.

La explosión de un camping gas deja dos heridos en un accidente en un municipio cerca de Alicante. Los afectados por el accidente son una pareja que estaba en una autocaravana y han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat ha recibido el aviso este martes a las 11:51 horas. En él se ha alertado del accidente ocurrido en la calle Doctor Severo Ochoa del camping El Jardín de El Campello.

La más perjudicada por este accidente es una mujer de 66 años que ha sido trasladada por un SAMU al Hospital General de Alicante por quemaduras de segundo grado en piernas, manos y cara. El hombre de 76 años está en el Hospital de San Juan donde le han atendido por quemaduras en manos tras haber sido trasladado por un SVB.

