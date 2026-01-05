Miles de personas esperan la cabalgata de los Reyes Magos en la ciudad de Alicante

El calor de la ilusión de miles de niños y mayores en la ciudad de Alicante tiene su fruto, la cabalgata de Reyes Magos ya está cruzando el centro. Ni la amenaza de lluvia y frío ha impedido que sus majestades de Oriente cumplan con la tradición.

El paso de la borrasca Francis por el sudeste de España ha llevado a muchos ayuntamientos de la provincia a plantear un dispositivo especial de apoyo para esta fiesta. Si algunos han suspendido o retrasado, en el caso de la capital, el consistorio se ha mantenido firme en su previsión: llegada a las 17 horas al puerto y salida de la cabalgata a las 19 horas.

Después de pasar por la plaza de toros y el palacio provincial de la Diputación, todo el equipo de ayudantes que tienen los Reyes Magos se han dispuesto para salir. Este año la cita era más especial que nunca porque llegaban dispuestos a recorrer un mayor tramo, ya que han empezado desde la avenida de la Estación.

Un mayor recorrido permite que sean muchas más personas las que puedan ver uno de los eventos más multitudinarios de Alicante. Solo el número de sillas que se alquilan está en las 8.000, que son 1.700 más que los años anteriores. Desde 2021 las fuentes municipales aseguran que esta cabalgata la ven alrededor de 60.000 personas.

Está por ver si este año se llega a esas cifras, aunque sí son miles los que que se han acercado al recorrido oficial, esperando hasta última hora. Las carrozas salen de la avenida de la Estación para ir a la plaza de los Luceros, avenida de Alfonso El Sabio, Rambla y calle Altamira.

La previsión es que finalice en la plaza del Ayuntamiento a las 21.30 horas donde Melchor, Gaspar, y Baltasar se dirigirán a los pequeños desde una tarima situada frente a la fachada de la Casa Consistorial, para poner el punto final a las celebraciones 2025-26 de la Navidad en Alicante.

En la parte centrada en la Biblia están José y María. Iván Villarejo

Tres trenes compondrán la cabalgata: lúdico, bíblico y comercial. El tren lúdico estará compuesto por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet. También, por dos espectáculos de gran formato, con iluminación y sonorización propia. Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente, y relativas al nacimiento del niño Jesús.

Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán el Tren Bíblico. En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y lo cerrará una banda de música, como también sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde las que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin gluten.

La parte lúdica es la que reproduce personajes animados, como los de 'La Bella y la Bestia'. Iván Villarejo

El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos u otros elementos que ofrecer al público. Está previsto el reparto, entre los Reyes Magos y los distintos patrocinadores, de más de 20.000 regalos y más de 10.000 kilos de caramelos blandos sin gluten.

